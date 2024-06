Kompromisslos unter Strom?

Zum ersten Mal bietet BMW einen vollelektrischen Kombi an: Der BMW i5 Touring (2024) ist hinsichtlich Design und Abmessungen der Zwillingsbruder des Verbrenners. Auch beim Kofferraumvolumen von 570 bis 1700 l tut sich kein Unterschied auf. Deshalb hat sich Redakteurin Leslie Schraut das vorläufige Top-Modell, den M60 xDrive, geschnappt, um einmal die Unterschiede herauszufahren.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer BMW i5 Touring (2024) Schöne Kombination

Zwei E-Maschinen, je eine an Vorder- und Hinterachse, erzeugen nicht nur einen elektrischen Allradantrieb, sondern auch eine Systemleistung von 380 kW (517 PS) und bis zu 820 Nm (Boost) Drehmoment. Den Sprint auf Tempo 100 nimmt der i5 Touring somit in gerade einmal 3,9 s. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei einem für E-Autos guten Wert von erst 230 km/h erreicht. Und der 81,2-kWh-Akku steht laut WLTP-Norm für eine Reichweite von bis zu 506 km. Was die Vor- und Nachteile des bis dato ziemlich allein auf weiter Flur stehenden, elektrischen 5er Kombis sind, zeigt der Fahrbericht im Video von Leslie & Cars!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.