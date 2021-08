TheSketchMonkey/Bembli ist bekannt für seine Youtube-Videos, in denen er Autodesign erklärt, kritisiert sowie gegebenenfalls entschärft und damit bekannte Modelle virtuell komplett überarbeitet. Dieses Mal hat er sich dem aktuellen BMW-Design gewidmet, dass laut ihm "völlig daneben" sei. Um seine These zu untermauern, vergleicht er moderne Modelle mit Fahrzeugen aus der "goldenen Ära", den 90er- und 2000er-Jahren. Das (englischsprachige) Video dazu gibt's unten. Oben zeigen wir den iX, der in der Kritik besonders schlecht wegkommt. Mehr zum Thema: Das ist der BMW iX

