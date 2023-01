BMW 2002: Oldtimer kaufen

Oldtimer kaufen ist mit ganz viel Emotionen verbunden. So auch im Fall des BMW 2002. Das Auto bringt ein niedriges Gewicht und eine hohe Fahrdynamik mit. Das ist unsere Kaufberatung!

DAS GEFÄLLT Geringes Gewicht, ein kräftiger Motor und ein sportives Fahrverhalten sind Charaktermerkmale des 2002. Hinzu kommt sein schönes klassisches Interieur im Stil der späten 60er-Jahre. DAS STÖRT Insbesondere die hohe Rostanfälligkeit schreckt etwas vom 2002 ab. Die dadurch entstehenden Folgekosten für Karosseriearbeiten sind unter Umständen nicht unerheblich.

Angesichts von 336.907 gebauten BMW 2002 finden sich auch heute noch etliche Exemplare auf dem Markt. Dabei reicht die Palette von verbastelt bis exzellent restauriert. Es ist also wichtig, einen 2002 etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, zumal die Rostanfälligkeit groß war. Als Spaßmacher – heute auch gerne auf Oldtimer-Rallyes eingesetzt – taugt der BMW 2002 perfekt. Hinzu kommt seine Alltagstauglichkeit. Wer einen sportlichen Oldtimer mit Allround-Talenten sucht, hat mit dem 2002 viel "Freude am Fahren", zumal sein M10-Vierzylinder fast unverwüstlich ist. Mehr zum Thema: Der aktuelle BMW 3er im Fahrbericht

BMW 2002 als Oldtimer kaufen

Der Zeit entsprechend war die Rostvorsorge beim BMW 2002 aus heutiger Sicht mehr als mäßig. Ein intensiver Check des Karosserieblechs muss daher unbedingt sein. Ob Reserveradboden oder Federbeindome im Kofferraum, Schweller nebst Wagenheber-Aufnahmen, Heckabschlussblech, Frontblech, Querlenker – alles kann marode sein, muss aber nicht. In jedem Fall sind auch die Federbeindome vorne, die Motorlängsträger, die vorderen Kotflügel und alle Radläufe sowie die Türunterkanten penibel zu prüfen.

Technik: Unverwüstlicher Motor

Der legendäre M10-Motor im BMW 2002 ist eigentlich unverwüstlich. Eigentlich! Immer schön warm gefahren und nach Plan gewartet, sind 250.000 Kilometer für den Vierzylindermotor keine Seltenheit. Gerne entweicht dem Auspuff beim Gasgeben nach Schiebebetrieb Blaurauch, was im Regelfall auf verschlissene Ventilschaftabdichtungen und meist auch auf marode Ventilführungen selbst zurückzuführen ist. Obligatorische Checks sollten auch der Wasserpumpe, der Lüfterradkupplung und eventuellen Ölundichtigkeiten an Motor und Getriebe gelten.​

Ersatzteile: Befriedigende Versorgung

Der hohen gebauten Stückzahl des BMW 2002 entsprechend kann seine Ersatzteilversorgung nach wie vor als durchaus befriedigend bezeichnet werden – nicht zuletzt auch durch die BMW Group und deren Engagement im Bereich der Teileversorgung für klassische BMW-Automobile.

Kosten: Laufende Kosten überschaubar

Die laufenden Kosten für einen BMW 2002 sind überschaubar. Ins Geld geht die sportive zweitürige Limousine im Grunde erst, wenn es an die Behebung dramatischer Rostschäden oder an die Revision von Motor und Getriebe geht. Insbesondere Karosseriearbeiten können hier sehr schnell in Dimensionen gelangen, die jenseits jeder wirtschaftlichen Überlegung sind. Daher unbedingt darauf achten, dass die Karosserie des 2002 auch wirklich gut in Schuss ist.

Technische Daten des BMW 2002