Misha Charoudin ist Youtuber, wohnt am Nürburgring und fährt annähernd täglich durch die Grüne Hölle. Wie gut er die Nordschleife mittlerweile kennt, stellt er in einem ungewöhnlichen Video unter Beweis: Dort dirigiert er den Fahrer eines Mercedes-AMG GT R blind über die Strecke. Während manch anderer Autofahrer schon sehenden Auges in die Bande rast, macht Charoudin explizite Angaben, wann Gas zu geben und wann zu bremsen ist, wie stark die Lenkbewegungen sein sollten und ob es Warn- und Hinweisschilder sowie Markierungen gibt. Nicht zu glauben? Das Video zeigt's!

