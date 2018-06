Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Bei einer Touristenfahrt auf der Nordschleife am Nürburgring öffnet sich bei einem BMW E46 330i erst die Tür, dann löst sich die Türverkleidung. Ob der Fahrer das merkt, ist nicht zu erkennen, zumindest beendete er seine Runde ungerührt und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 150 km/h. Unter dem Video kommentiert der russische Fahrzeughalter im Nachhinein, er habe das Auto eh schon um die Rückbank und den Beifahrersitz erleichtert, nun wäre er eben auch noch die Türverkleidung losgeworden. Suka Bljad!

