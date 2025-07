Sie sieht aus wie eine Kutsche – und war doch der Beginn einer neuen Zeitrechnung: Die Benz Victoria gilt als das erste vierrädrige Automobil des Herstellers Benz & Cie., mit einem Zylinder, drei Litern Hubraum und 6 PS (4,4 kW). Ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h. 131 Jahre später bewegt sie sich zwar langsam, aber mit ungebrochener Würde – und das völlig legal auf deutschen Straßen. Anfang Juli 2025 absolvierte die Victoria mit der Fahrgestellnummer 99 ihre turnusmäßige Hauptuntersuchung beim TÜV Nord in Einbeck – ohne Beanstandungen. Damit darf das Fahrzeug weitere zwei Jahre offiziell bewegt werden, auch wenn sein Zuhause vor allem das Automuseum PS.Speicher ist, wo es Teil der ständigen Ausstellung zur deutschen Automobilgeschichte ist.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes G 580 EQ (2024) im Fahrbericht (Video):

Benz Victoria (1894): Die Geburt der Grande Dame des Automobils

Im Jahr 1894 wurde die Victoria als Serienfahrzeug eingeführt – mit dem Ziel, die erste Motorkutsche von Carl Benz, das dreirädrige Patent-Motorwagen-Modell, weiterzuentwickeln. Die Vierrad-Konstruktion sollte mehr Fahrstabilität bieten und war somit ein erster Schritt in Richtung der heutigen Automobile. Käufer des kürzlich geprüften Exemplars war der badische Industrielle Alexander Gütermann, ein Unternehmer aus der Textilbranche.

Produkte für den Klassiker:

Seiner persönlichen Geschichte ist auch eine besondere Anekdote zu verdanken: 1895 fuhr Gütermann durch Genzlingen und wurde – so heißt es – wegen übermäßiger Geschwindigkeit von Oberamtmann Krohn vom Badischen Bezirksamt Waldkirch zur Zahlung eines Bußgelds verdonnert. Der Betrag: drei Mark, weil angeblich in einer nahegelegen Wirtschaft die Vorhänge im Vorbeifahren flatterten. Tempolimits gab es noch nicht – sehr wohl aber Ordnungshüter mit einem Gespür für Fortschritt.

Foto: Spieker Fotografie/PS.Speicher

Zwischen Kutsche und Kompromiss

Doch selbst ein Pionier wie Gütermann hatte wohl seine Zweifel. Zur Sicherheit orderte er bei Benz gleich ein zweites Exemplar – ohne Motor, als konventionelle Kutsche. Beide Fahrzeuge blieben über ein Jahrhundert im Familienbesitz der Gütermanns, bis Karl-Heinz Rehkopf, Gründer des PS.Speichers, die Fahrzeuge im Jahr 2009 übernahm. Einst kostete die Victoria ab 3800 Goldmark, wie viel ihr neuer Besitzer zahlen musste, darüber schweigt Rehkopf bis heute.

Dass der Oldtimer in dieser Verfassung existiert, ist kein Zufall. Dem Lieblingswagen des Museumsgründers kommt jedwede Pflege zu, die er braucht. In regelmäßigen Abständen wird die Victoria auch bewegt – nicht aus Showgründen, sondern um die Technik geschmeidig zu halten. Nur an Tagen mit schlechter Sicht und zu dunkler Stunde darf die Benz Victoria nicht auf die Straße. Der Grund dafür sind ihre Scheinwerfer, die statt Halogen auf einfache Kerzen aus Wachs zurückgreifen. Blinker? Fehlanzeige. Stattdessen ist stets eine große rote Kelle mitzuführen – ganz nach historischem Vorbild. Die Lenkung erfolgt über eine Stange, das Fahrgefühl dürfte in etwa so unmittelbar sein wie das eines Pferdefuhrwerks.

Auch interessant:

Die wahrscheinlich älteste originale Fahrmaschine der Welt

Im Gegensatz zu vielen Museumsstücken ist die Benz Victoria keine Rekonstruktion, sondern bis auf etwas schwarzen Lack und neue Reifen ein im Originalzustand erhaltenes Fahrzeug. Damit zählt sie zu den ältesten fahrfähigen Oldtimern und Automobilen weltweit – und mit Sicherheit zu den authentischsten. Wer sie live erleben möchte, kann dies im PS.Speicher in Einbeck tun. Und vielleicht mit etwas Glück auch auf einer kleinen Ausfahrt – bei Tageslicht, mit Lotsenkelle und dem unnachahmlichen Rattern eines Einzylinders, der längst Geschichte geschrieben hat.