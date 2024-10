BBL macht den R34 GT-R zum Neuwagen

Den Biturbo-R26-Sechszylinder bietet BBL in drei Ausbaustufen an, die in 650 PS (478 kW) gipfeln. Eine Titanabgasanlage sorgt für den Soundtrack.

Der Nissan Skyline R34 GT-R ist eine automobile Legende. Für viele Petrolheads definierte der schnelle Japaner die Tuningszene der 2000er bis in die Gegenwart. Nun hat der japanische Tuner Built by Legends (BBL) eine Neuauflage gewagt, die selbst Paul Walker nicht kaltgelassen hätte: den BBL Nissan Skyline R34 GT-R!

Toyota Supra, Mazda RX-7, oder Nissan Skyline: Sie alle sorgten Anfang der Nuller-Jahre für ordentlich Furore in der glitzernden und lauten Welt des Tunings. Filme wie Fast & Furious und Videospiele wie Need for Speed: Underground 2 brachten den Schrauberhype aus Fernost und den Staaten in das heimische Wohnzimmer. Während es um Modelle wie den Mitsubishi Eclipse oder Honda S2000 über die Jahre ruhiger wurde, hat sich der Hype um den Nissan Skyline R34 GT-R all die Jahre gehalten. Dafür sorgt nicht nur der Fakt, dass der Schauspieler eines der Fast & Furious Protagonisten, Paul Walker, einen R34 im Fuhrpark hatte. Auch ist das Leistungspotential des "Godzilla" getauften Modells dank des RB26-Sechszylinders weltweit bekannt und geschätzt. Und genau darauf baut der japanische Tuner Built by Legends (BBL) nun auf.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Honda Prelude Concept (2023) im Video:

Reichlich Carbon für den BBL Nissan Skyline R34 GT-R

Auf Basis einer Rohkarosse eines Nissan Skyline R34 GT-R beginnt der Umbauprozess des Restomod-Godzilla. Dieser ist äußerst umfangreich. Von außen versieht die Tuningschmiede den Skyline unter anderem mit einer neu aus Carbon geformten Frontschürze, Motorhaube, neuen Kohlefaser-Abdeckungen der Außenspiegel sowie einem Carbon-Heckspoiler. 400 zusätzliche Schweißpunkte sollen die Steifigkeit des Originals verbessern. Domstreben aus Titan, die an beiden Achsen zum Einsatz kommen, sollen die Optimierungen ebenfalls unterstützen. Das ist auch nötig, wenn man einen Blick auf die Leistungsdaten wirft. Unter der Haube haben Kund:innen die Wahl zwischen drei verschiedenen Leistungsstufen des 2,6-l-Reihensechszylinders. Der dank Biturbo bereits sehr potente RB26 lockt in der ersten Stufe als "MB5" mit 500 PS (368 kW), als "MB6" mit 600 PS (441 kW) und in der stärksten Variante "MB7" mit stolzen 650 PS (478 kW). Das daraus resultierende Urgebrüll wird mithilfe einer Titanabgasanlage zum passenden Soundtrack vermischt.

Foto: BBL

Um die Leistung sicher auf den Asphalt bringen zu können, wird der optimierte Nissan Skyline R34 GT-R in Zusammenarbeit durch Tuner Mine's mit hochwertigen Fahrwerkskomponenten von Aragosta ausgestattet. Die negative Verzögerung übernimmt eine Sechskolben-Bremsanlage von AP mit 355 mm messenden Bremsscheiben, die unter 18 Zoll großen Rays-Felgen im Kreuzspeichen-Design verschwinden. Für den Grip sorgen Bridgestone-Reifen in den Dimensionen 265/35.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Alcantara satt im Innenraum des Godzilla

Selbstverständlich macht BBL nicht vor dem Innenraum des Nissan Skyline R34 GT-R halt. Die serienmäßigen Schalensitze des R34 wurden mit zusätzlicher Polsterung versehen und die Sitze im Fond für mehr Komfort und Halt gänzlich umgestaltet. Das unten abgeflachte Sportlenkrad stammt ebenfalls von Mine's. Durch dessen Kranz blicken glückliche Kund:innen auf neue Ziffernblätter mit erweiterter Tachoskala. In Alcantara bezogen strahlen das Armaturenbrett und der schwarze Dachhimmel eine stilvoll sportliche Eleganz aus, die ebenfalls einen Hauch Luxus mit sich schwingen lässt. Alle Paneele und Verkleidungen wurden mithilfe eines Spezialisten überholt und zu altem Glanz verholfen. Da ein großer Fokus auf Komfort liegt, stattete BBL den Innenraum zusätzlich mit Dämmmaterial aus, um den Geräuschpegel und das Temperaturniveau anzupassen. Ein interessantes Detail findet sich ebenfalls im Fond. Im Gegensatz zu typischem Tuning der 2000er, bei dem die Soundanlage nicht groß genug sein konnte, wurden die Lautsprecherabdeckungen in der Hutablage verschlossen. Die Lautsprecher selbst schallen nun im Verborgenen.

Foto: BBL

Dieser Skyline ist kein Schnäppchen

Darauf folgt nun die Frage aller Fragen: Was soll der BBL Nissan Skyline R34 GT-R kosten? Wie zu erwarten bei einer so umfangreichen und aufwändigen Komplettüberholung, muss die Kundschaft sehr tief in die (gut gefüllten) Taschen greifen. 450.000 Dollar setzt BBL für den Restomod R34 an. Das sind umgerechnet rund 420.000 Euro, die es zu berappen gilt. Wer sich jetzt schon die Finger reibt, sollte allerdings aufpassen. Im Basispreis ist kein Nissan Skyline R34 GT-R enthalten. Den muss man vorher selbst kaufen. Alternativ bietet die Tuningfirma an, gegen einen Aufpreis einen Skyline anschaffen zu können. Sind diese Kleinigkeiten geklärt, ist ein wenig Geduld gefragt. Für den kompletten Neuaufbau des japanischen Muskelpakets benötigt BBL laut Angaben knapp 12 Monate.