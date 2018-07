Preis: 332,94 Euro. Kapazität: 75 Ah. Die Ford EFB ist die mit Abstand teuerste Autobatterie im Test. Dafür schneidet sie in allen Bereichen gut ab, muss in Sachen Preis-Leistungsverhältnis aber die schlechteste Wertung (17 Punkte) hinnehmen.

Preis: 157,30 Euro. Kapazität: 70 Ah. die Exide Start-Stop liegt in der Gesamtwertung (317 Punkte) im Mittelfeld, sticht aber in keiner Disziplin wirklich heraus.

Preis: 102 Euro. Kapazität: 74 Ah. Bei den Starter-Batterien sichert sich die Keckeisen Intace Start Power den Testsieg, in der Gesamtwertung liegt sie mit 343 Punkten im guten Mittelfeld. In Sachen Preis-Leistung holt sie jedoch das beste Testergebnis von allen Test-Batterien.

Preis: 117,49 Euro. Kapazität: 70 Ah. Auch die Uni1Energy Sealed High Performances liegt mit 293 Punkten in der Gesamtwertung recht weit am Ende, glänzt aber mit der Höchstpunktzahl in Sachen Handhabung.

Preis: 91,90 Euro. Kapazität: 75 Ah. Im Batterie-Test erlangte die Big Magic Eye in der Gesamtwertung 278 Punkte und bildet damit in der Wertung das Schlusslicht. Durch ihren günstigen Preis konnte sie trotzdem punkten.

Wenn bei Kälte die Autobatterie schwächelt, wird meist ein neuer Akku fällig. Unser Test hilft bei der Wahl der richtigen Batterie. Dafür haben wir Starterbatterien und Start-Stop-Batterien (EFB und AGM) dem Prüfstand- und Kältetest unterzogen.

Wenn der Motor beim Starten nur kraftlos orgelt oder der Anlasser alle Start-Bemühungen mit müdem Klacken quittiert, dann ist die Autobatterie am Ende – und Sie brauchen einen Ratgeber, der Ihnen und ihrer Batterie wieder auf die Sprünge hilft. Normalerweise verrichten Bleibatterien vier bis fünf Jahre lang zuverlässig ihren Dienst. Doch danach und gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit häuft sich der Ärger mit schwächelnden Akkus. Im schlimmsten Fall sorgen Tiefenentladung und Kälte für den plötzlichen Batterie-Tod. Gut beraten ist hier, wer sich bereits bei den ersten Startschwierigkeiten um eine Ersatzbatterie bemüht. Tipps gibt unser Test. Waren Starterbatterien einst hauptsächlich für das Anlassen des Motors sowie Blinker und Beleuchtung zuständig, müssen sie mittlerweile zahlreiche weitere Stromfresser beliefern: elektrische Lenkantriebe, Wasserpumpen, Start-Stopp-Automatik und neuerdings sogar Turbolader. Nicht zu vergessen all die praktischen Multimedia-Features, Komfort- und Connectivity- Ausstattungen sowie – immer öfter – auch die wachsende Anzahl nützlicher Assistenzsysteme. Kurzum: Das Bordnetz wächst und mit ihm auch die Aufgaben.

Autobatterie-Test 2017: Häufig 70 Ah bis 75 Ah im Einsatz

Autohersteller reagieren und setzen neben herkömmlichen Blei-Säure-Batterien zunehmend spezielle zyklenfeste Akkus für mehr Spitzenkraft und schnellere Ladezyklen ein. Diese sind aber nicht nur teurer, sondern haben auch ein anderes Ladeverhalten. Deshalb ist es wichtig, beim Kauf der Ersatzbatterie neben Einbaugröße und Kapazität (Angabe in Ah) auch auf den Batterie-Typ zu achten. Es sollte also eine Batterie sein, für den der Autohersteller eine Freigabe erteilt hat (siehe Betriebsanleitung). Für unseren aktuellen Test nahmen wir vier konventionelle Blei-Säure-Batterien, drei Start-Stopp-Batterien mit EFB-Technik (Enhanced Flooded Battery) und drei Start-Stopp-AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) auf den Prüfstand. Bei den Start-Stop-Batterien sorgt ein spezieller technischer Aufbau für eine schnellere Energieaufnahme, zum Beispiel bei der Bremsenergie-Rückgewinnung. Das geschieht bei der EFB-Technik durch extra beschichtete Bleiplatten. Bei den AGM-Probanden sorgen elektrolytgetränkte Mikroglasfasermatten für besonders zügig ablaufende chemische Reaktionen.

Preise für Autobatterien variieren (bis 333 Euro)

Unsere Test-Batterien haben eine Kapazität von 70 bis 75 Ah – jene Größe, die in populären Modellen à la VW Golf & Co. üblich ist. Große Unterschiede gibt es generell bei den Preisen: Sie reichen bei den Kandidaten von 92 bis 333 Euro. Erste Überraschung: Auch günstig ist hier gut. Der Preis-Leistungs- Sieger Keckeisen Intact Start Power gehört mit 102 Euro zu den Günstigen im Test und belegte unter den herkömmlichen Blei-Säure-Batterien mit 343 Punkten den ersten Platz. Und bei den Start-Stopp-AGM-Batterien schaffte die günstigste sogar den Gesamtsieg: Die Varta Silver Dynamic E39 für 165 Euro erreichte 467 von 500 Punkten. Um Kapazität und Verhalten bei Tiefenentladung objektiv bewerten zu können, kamen alle Probanden auf den Batterie-Prüfstand der FAKT GmbH Kraftfahrzeugtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum Heimertingen. Erstaunlich war, dass lediglich die Batterien von Banner und Exide bei der Erstladung die angegebene Nenn-Kapazität erreichten. Die Runnig Bull von Banner brillierte sogar mit 74 statt 70 Ah. Alle anderen Kandidaten lagen dagegen weit unter den Hersteller-Angaben. Schlusslicht war das Produkt von Uni1Energy, das mit 43,9 Ah statt der angegebenen 70 Ah Kapazität patzte – das sind nur 63 Prozent der Nenn-Kapazität!

AGM-Batterien im Test besonders ausdauernd

Mit der Anzahl der Entladezyklen – sie gibt die Zyklenfestigkeit einer Batterie an – bewerteten wir die Lebensdauer des Energiespeichers. Hier glänzten die AGM-Batterien mit Ausdauer: Alle erreichten mehr als die vorgegebenen 15 Test-Zyklen. Bei den EFB-Speichern lag die Ford EFB mit 13 Zyklen vorn, gefolgt von Exide (elf Zyklen) und Varta Blue (fünf Zyklen). Bei den einfachen Blei-Säure-Akkus punktet Moll mit 5 Zyklen. Als Schlechteste mit nur zwei Zyklen schnitt erneut die Uni1Energy ab. Eine weitere Prüfung: Nach zwölf Stunden in der Kältekammer bei -20 Grad traktierten wir die Batterien mit der Kaltstart-Prüfung: Hier spielten die AGM-Batterien ihre Stärken aus. Varta und Bosch glänzten mit 28 und 27 möglichen Motorstarts, gefolgt von Banner (24). Auch Keckeisen und Ford EFB überzeugten mit 18 und 17 erfolgreichen Starts. Die rote Laterne ging an die Varta Blue E45 mit nur neun Starts. Nach den AGM-Batterien (87 bis 98 %) boten die Keckeisen (66 %) und die Varta Blue die höchste Kapazität nach der Kaltstartprüfung (Wert steht für die Erholung nach den Startversuchen in frostiger Umgebung.

Vorsicht: Start-Stopp-Batterien müssen "angelernt" werden

Bei Autos mit Start-Stopp-Automatik ist beim Wechsel der Autobatterie Vorsicht geboten. Was viele nicht wissen: Die neue Batterie muss nach dem Tausch erst in das Steuergerät einprogrammiert werden. Dem Akku muss zuvor im Steuergerät angelernt werden, wann das Auto aus- und wieder eingeschaltet wird. Dafür werden spezielles Equipment und Fachwissen benötigt. Bei vielen modernen Autos darf mittlerweile der Stromkreis zwischen Fahrzeugelektronik und Batterie nicht mehr unterbrochen werden, da sonst elektrische Funktionen an Bord Schaden nehmen können. Einfach abklemmen und auswechseln – so einfach ist der Austausch der Autobatterie oft nicht mehr. Deswegen lässt man den Batteriewechsel bei einem Auto mit Start-Stopp-Automatik am besten in der Werkstatt durchführen. Dort ist man auch gut beraten, wenn es um die Auswahl der neuen Autobatterie geht. Für Start-Stopp-Fahrzeuge müssen spezielle Akkus mit AGM- oder EFB-Technologie ausgewählt werden. Der Batterietyp sollte unbedingt vom Autohersteller für das Fahrzeug freigegeben sein.

Günstige Autobatterien kaufen: Tipp!

Im Autohaus und bei Service-Werkstätten sind Autobatterien auf den ersten Blick relativ teuer. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Kunde hier zusätzlich zum Batterie-Kauf die volle Serviceleistung erhält: Check der alten Batterie, Einbau des neuen Akkus und die Entsorgung der Altbatterie. Wer sich allerdings den Einbau zutraut und sicher weiß, welche Autobatterie er für sein Fahrzeug benötigt, der kann bei Onlinehändlern deutlich unter Ladenpreis einkaufen

Ergebnisse des Batterie-Test (2017) im Überblick

Starter-Batterie: Big Magic Eye Uni1Energy Sealed High Performances Moll Kamina start Keckeisen Intact Start Power Kapazität: 75 Ah 70 Ah 74 Ah 74 Ah Preis: 91,90 Euro 117,49 Euro 94,01 Euro 102 Euro Gewicht: 17,8 kg 16,54 kg 16,78 kg 17,44 kg Kaltstartstrom (EN): 750 A 610 A 680 A 680 A Wartungsfrei/verschlossen: Nein Ja Ja Ja Kapazität (max. 160 Punkte): 73 63 85 81 Kaltstart (max. 150 Punkte): 59 75 59 96 Tiefenentladung (max. 60 Punkte): 40 37 42 49 Handhabung (max. 80 Punkte): 62 80 62 67 Kosten (max. 50 Punkte): 44 38 46 50 Gesamtwertung (max. 500 Punkte): 278 (Platz 4) 293 (Platz 3) 294 (Platz 2) 343 (Platz 1)

Testergebnis Start-Stopp-Batterien EFB:

Start-Stopp-Batterie EFB: Varta Blue Dynamic E45 Exide Start-Stop Ford EFB Kapazität: 70 Ah 70 Ah 75 Ah Preis: 117,81 Euro 157,30 Euro 332,94 Euro Gewicht: 19,90 kg 20,14 kg 21,68 kg Kaltstartstrom (EN): 650 A 720 A 650 A Wartungsfrei/verschlossen: Ja Ja Ja Kapazität (max. 160 Punkte): 92 116 120 Kaltstart (max. 150 Punkte): 48 64 91 Tiefenentladung (max. 60 Punkte): 45 41 43 Handhabung (max. 80 Punkte): 70 67 62 Kosten (max. 50 Punkte): 38 29 17 Gesamtwertung (max. 500 Punkte): 293 (Platz 3) 317 (Platz 2) 333 (Platz 1)

Testergebnis Start-Stopp-Batterien AGM:

Start-Stopp-Batterie EFB: Bosch S5 A08 Banner Running Bull Varta Silver Dynamic E39 Kapazität: 70 Ah 70 Ah 70 Ah Preis: 189,21 Euro 172,55 Euro 165,41 Euro Gewicht: 20,14 kg 20,78 kg 20,12 kg Kaltstartstrom (EN): 760 A 720 A 760 A Wartungsfrei/verschlossen: Ja Ja Ja Kapazität (max. 160 Punkte): 148 160 151 Kaltstart (max. 150 Punkte): 145 130 150 Tiefenentladung (max. 60 Punkte): 55 60 54 Handhabung (max. 80 Punkte): 67 62 67 Kosten (max. 50 Punkte): 38 42 45 Gesamtwertung (max. 500 Punkte): 453 (Platz 3) 454 (Platz 2) 467 (Platz 1)

