Das Coronavirus bringt viele Menschen dazu, zu Hause zu bleiben. Das bedeutet automatisch, weniger Zeit hinterm geliebten Steuer. Wer nun denkt, mit dem abgestellten Auto ist auch das Autohobby tot, der irrt. Denn auch das geparkte Auto kann ein Mittel gegen die Langeweile sein. AUTO ZEITUNG liefert im Video sechs Tipps, was trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und des Kontaktverbots am Auto möglich ist!

