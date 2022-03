Die Ansage aus den USA ist klar: riesige Motorhauben, noch größere Motoren, brachiale Leistung, einfache Technik und bezahlbar. So müssen supersportliche Roadster sein. Was taugen sie heute noch?

Irgendwie weiß der Porsche Targa nach über 55 Jahren immer noch nicht so recht, was er sein möchte: Cabriolet für Warmduscher? Coupé für Sommer-Optimierer? Oder vielleicht doch ein zufälliger Geniestreich?

Die Themen der AUTO ZEITUNG Modern Classics 01/2021: Wir haben vier BMW M3/M4-Generationen und sportliche Kompakte ab 5000 Euro in der Kaufberatung. Dazu schauen wir auf weitere Klassiker der Zukunft wie dem Mercedes CLS von 2004 und machen eine Ausfahrt mit zwei Porsche 911 Targa. Dazu zahlreiche Vergleiche und aktuelle Marktwerte!

Mit Modern Classics geht ein neues Automagazin an den Start. Und die Macher wissen, was sie tun: Dahinter steckt das Kompetenzteam von AUTO ZEITUNG und Classic Cars. In Zeiten, in denen Autos immer weniger Emotionen transportieren und vielfach vom autonomen Fahren als das Nonplusultra geredet wird, will Modern Classics ein Zeichen setzen für Fahrspaß und traditionelle Fahrkultur. Modern Classics ist das Magazin für den Auto-Connaisseur, der Autos liebt und gern selbst fährt. Derzeit befindet sich das Automobil im größten Wandel seiner Geschichte. Das ist auch gut so, denn eine der innovativsten Branchen darf nicht stillstehen. Die E-Mobilität wird das Auto dabei gravierend verändern. Je nach Fahrprofil und Anspruch des Besitzers ist sie die richtige Mobilitätslösung, aber eben nicht für alle – und schon gar nicht für alle Regionen auf der Welt. Unabhängig davon, welche Position man zum Thema E-Fahrzeug hat, ist klar, dass die Autos weniger Differenzierung aufweisen und damit seelenloser werden. Es gibt keine Klangunterschiede mehr zwischen Vier-, Sechs- oder Achtzylindern, keinen Sound, der fasziniert oder ein Getriebe, das man mit Spaß selbst bedienen kann. E-Autos werden auf jeden Fall zu einer Uniformität des Fahrens beitragen. Die Markendifferenzierung nimmt dabei ab.

