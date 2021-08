Coronavirus: Automuseen virtuell besuchen

Ein Automuseum besuchen, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen, ist in Zeiten des Coronavirus' eine willkommene Abwechslung. Die AUTO ZEITUNG hat virtuelle Rundgänge unterschiedlichster Automuseen zusammengestellt!



Wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben? Das kann Langeweile hervorrufen! Dabei locken doch unzählige Automuseen mit einzigartigen Ausstellungen, die ihrerseits aber wegen des Virus geschlossen bleiben müssen. Doch zum Glück gibt es Abhilfe: Zahlreiche Museen bieten einen virtuellen Rundgang an oder sind alternativ bei Google Street View zu betrachten. Manche Autoausstellungen haben sogar ihre komplette Kollektion mit zusätzlichen Informationen ins Netz gestellt. In der unten gezeigten Tabelle führt die AUTO ZEITUNG Automobilausstellungen und -museen auf, die virtuellen Zugang gewähren. Von A wie Audi bis V wie Volvo sind zig faszinierende Hersteller vertreten. Gehört ein weiteres Museum in die Auflistung? Bitte eine Mail an presse@autozeitung.de schicken und wir ergänzen die Liste aller virtuellen Automuseen. Viel Spaß beim Rundgang! Mehr zum Thema: Die Auswirkungen von Corona auf die Autobranche

Ablenkung vom Coronavirus: Automuseen mit virtueller Besichtigung (Tabelle)