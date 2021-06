Die Motorisierung soll sich am Senat orientieren: Diesen treibt ein 4,4 Liter großer Biturbo-V8 mit 598 PS und 880 Newtonmeter an.

Mit dem Aurus Komendant (2022) bringen russische Entwicker ein Luxus-SUV für die russische Regierung auf den Weg. Ab 2022 soll es auch als Zivilfahrzeug auf den Markt kommen. Neue Fotos zeigen den Komendant ungetarnt!

Die junge russische Automarke Aurus entwickelt mit dem Aurus Komendant (2022) ihr erstes SUV. Neue Fotos vom russischen Patentamt zeigen ihn erstmals ungetarnt, nachdem zuvor bereits ein Erlkönig auf den Straßen von Nordschweden gesichtet wurde. Nach Wladimir Putins Staatslimousine, die als Aurus Senat auch als Zivilmodell in Serie geht, und dem Van Aurus Arsenal handelt es sich beim Komendant um das dritte Fahrzeug des Herstellers. Der Kreml finanziert das Projekt mit rund 12,4 Milliarden Rubel (160 Millionen Euro). Für die Entwicklung der Fahrzeuge ist das russische Institut zur Entwicklung und Herstellung von Automobilen (Central Scientific Research Automobile and Automotive Institute) verantwortlich. Berichten des Instituts zufolge testet Aurus das SUV seit August 2019 auf der Straße. In den zivilen Handel soll der Aurus Komendant allerdings erst 2022 kommen. Mehr zum Thema: Das ist Wladimir Putins Staatslimousine

Neue Fotos des SUV Aurus Komendant (2022)