... für ein SUV in der Modellfamilie – an eine Mischung aus Land Rover und Bentley mit unleugbarer Ähnlichkeit zum Rolls Royce ...

Die Staatslimousine von Russlands Präsident Wladimir Putin steht kurz vor ihrer Enthüllung. Das vom Kreml finanzierte Cortege-Projekt feiert seine Premiere auf dem Internationalen Automobilsalon Moskau 2018. Außerdem sollen Van und SUV sollen Staatsflotte ergänzen!

Russlands Präsident Wladimir Putin soll Medienberichten zufolge spätestens bis zu seiner Amtseinführung am 7. Mai 2018 seine neue Staatslimousine erhalten. Aber: Wann genau Präsident Putin seine neue Staatskarosse der Öffentlichkeit präsentieren wird, ist unklar. Das vom Kreml finanzierte Cortege-Projekt stehe aber kurz vor seinem Abschluss und die Präsidentenlimousine sei noch dieses Jahr einsatzbereit. Außerdem soll die gepanzerte Luxuslimousine vor kurzem einige Crashtests durchlaufen sein – mit einem durchweg "positiven" Ergebnis. Trotzdem wird das russische Volk wohl nicht vor dem Internationalen Automobilsalon Moskau im August 2018 die Gelegenheit erhalten, Putins Staatslimousine live zu bestaunen: Purer Luxus ziert das Exterieur und den mit Leder verkleideten Innenraum, der mit Holzverkleidungen und metallischen Akzenten verziert ist. Vier individuelle Sitze hinten stehen sich gegenüber und sind von einer durchgehenden Mittelkonsole voneinander getrennt. Außen ähnelt die Staatslimousine einem Rolls Royce mit ZIL-Einflüssen.

Wladimir Putin lässt eigene Staatslimousine bauen

Das kremlfinanzierte Cortege-Projekt hat zur Hauptaufgabe, eine neue Staatslimousine für Russlands Präsident Wladimir Putins zu bauen. Fotos aber zeigen auch, hinter dem Projekt steht die Entwicklung einer ganzen Modellfamilie – darunter auch die eines Vans. Patentbilder zeigen nämlich einen Bus, der nach Wunsch der Entwickler mit der Mercedes V-Klasse und dem VW-Bus konkurrieren soll. Die Schiebetüren an den Flanken darf man getrost als gewöhnlich bezeichnen, die Portaltüren am Heck im Stile des Mini hingegen schon weniger. Tatsächlich aber sollen die Bilder nur eine erste Vision des kommenden Vans für Wladimir Putin darstellen. Gerüchten zufolgen behält das Serinmodell nur die Proportionen und grundlegende Designelemente. Der erste Prototyp für ein SUV in der Modellfamilie gleicht einer Mischung aus Land Rover und Bentley mit einer nicht zu leugnenden Ähnlichkeit zum Rolls Royce Phantom.

Cortege Projekt: Putin lässt Limousine entwickeln

2018 sollen die Entwicklung des Cortege-Projekts abgeschlossen sein und die Autos in Produktion gehen. Im ersten Jahr sollen laut Ankündigung des russischen Industrieminister Denis Manturov dabei etwa 200 Autos des Cortege-Projekts hergestellt werden – Limousinen, SUV und Minivans – mit denen man peu á peu den Fuhrpark russischer Regierungsmitglieder und des Präsidenten Wladimir Putin bestücken will. Alles natürlich "Made in Russia". Alles? Obwohl mancher lieber einen Motor von Lada in der Cortege-Limousine gesehen hätte, soll das technische Know-How für die Motorenentwicklung von Porsche stammen. Die Rede ist von einem sechs bis 6,6 Liter großen Porsche-V12, der rund 800 PS leisten kann. Hinter dem Cortege-Projekt stehen im Übrigen das Central Scientific Research Automobile and Automotive Institute aus Moskau und ein Joint Venture der drei großen russischen Unternehmen Kamaz, GAZ und ZIL, die für den Fuhrpark des russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich sind. Der Kreml bezuschusst die Entwicklung der Fahrzeugflotte Berichten zufolge mit 3,7 Milliarden Rubel (umgerechnet etwa 54 Millionen Euro).