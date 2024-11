Abt schießt den SQ8 auf RS Q8-Niveau

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Abt Sportsline spendiert dem Audi SQ8 Facelift nicht nur eine gesteigerte Motorleistung, sondern auch die passende Optik dazu. Wir stellen das neue Tuning-Paket vor!

Abt greift erneut beim Audi SQ8 ins Geschehen ein; rund vier Jahre nach dem ersten Tuning-Rundumschlag betrifft es 2024 das jüngst vorgestellte Facelift-Modell. Während der serienmäßige 4,0-l-V8-TFSI bereits mit 507 PS (373 kW) und 770 Nm Drehmoment ausgerüstet ist, hebt das neue Steuergerät "Abt Power S" diese Werte auf beeindruckende 650 PS (478 kW) und 850 Nm an.

Damit übertrumpft der Luxus-Crossover das Leistungsniveau des ebenfalls modernisierten Audi RS Q8, der mit 640 PS (470 kW) der stärkste Serien-Q8 ist. So gerüstet, soll der Ingolstädter in 3,8 statt 4,1 s auf Tempo 100 rennen, die Vmax von 250 km/h bleibt unverändert. Die Leistungskur schlägt laut Abt-Homepage mit 13.790 Euro zu Buche (Alle Preise: Stand Oktober 2024).

Abt tunt das Audi SQ8 Facelift auf RS-Niveau

Damit die gesteigerte Performance des Abt SQ8 auch optisch zur Geltung kommt, hat der Tuner ein umfangreiches Aerodynamik-Kit entwickelt. Es umfasst einen markanten Frontspoiler, Kotflügeleinsätze sowie ein Heckschürzenset mit vier Endrohrblenden und einem Heckflügel (Paketpreis: 7620 Euro). Darüber hinaus umfasst das Felgenprogramm 22- und 23-Zoll-Räder in verschiedenen Ausführungen (ab 8600 Euro), darunter "HR-F"-Felgen in den Farben "shadow silver" und "dark smoke". Dank einer Anpassung des Luftfahrwerks (2990 Euro) geht der Q7-Bruder sichtlich in die Knie.

