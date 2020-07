Hier geht es nicht nur um nackte Zahlen, aber so viel sei gesagt: Der Audi RS 7 geht mit 600 PS, 800 Newtonmeter Drehmoment und über zwei Tonnen Gewicht an den Start. Der Audi RS 4 bringt über 200 Kilogramm weniger auf die Waage und legt 450 PS aufs Parkett. Dabei liegen maximal 600 Newtonmeter Drehmoment an. Doch was passiert, wenn beide auf die Rennstrecke losgelassen werden? Mat von CarWow zeigt es im Video (siehe unten). Im Video oben stellen die Tuner von Abt ihren RS7-R zur Schau.

Audi RS 7 gegen Audi RS 4 im CarWow-Video: