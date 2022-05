Audi RS 5 oder BMW i4 M50? Verbrenner oder E-Auto? Der Kampf der beiden bayerischen Automarken im Drag Race von Carwow (siehe Video unten) ist allein schon aufgrund der verschiedenen Antriebskonzepte viel mehr als "nur" das Duell zweier direkter Rivalen, die sich seit Jahrzehnten die Stirn bieten. Es ist die Grundsatzfrage, ob einem der Verbrennungsmotor oder der Elektroantrieb näher liegt. Der 2290 Kilogramm schwere i4 M50 wirft 400 kW (544 PS) Leistung in die Waagschale, die über alle vier Räder auf die Straße gelangen und das Gran Coupé in 3,9 Sekunden auf Landstraßentempo schleudern. Dem tritt der Audi RS 5 Sportback mit einem 2,9-Liter-V6 entgegen, der 450 PS (331 kW) generiert und dank Allradantrieb ebenfalls einen 3,9-sekündigen Sprit auf 100 km/h in den Asphalt brennt. Sein Vorteil: Er wiegt "nur" 1730 Kilogramm. Aber reicht das auch für den Sieg auf der Vierteilmeile? Nicht nur die Sprintwerte lassen ein waschechtes Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten! Im Video oben stellt Leslie Schraut den BMW M4 CSL vor. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Audi RS 5 Sportback Facelift (2020): Preis & PS RS 5 Sportback bekommt Dynamik-Spritze

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: