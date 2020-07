Beim Audi Q5 Facelift (2020) schrumpft der Single-Frame-Grill in der Höhe und wirkt dadurch breiter. Modifizierte Stoßfänger an Front und Heck machen die Modellpflege erkenntlich. Außerdem zieren das Facelift überarbeitete Scheinwerfer und Rückleuchten mit neuen Leuchtgrafiken. Das Interieur profitiert vom neuen berührungsempfindlichen Monitor im 10,1-Zoll-Format, das optional auf 12,3 Zoll anwächst. Was das Audi Q5 Facelift (2020) noch ausmacht, welche Motoren zum Marktstart im Herbst 2020 bereitstehen und wie hoch der Einstiegspreis ausfällt, verrät das Video!

Neuheiten Audi Q5 Facelift (2020): Preis & Hybrid Audi zeigt das Q5 Facelift