Der Ingolstädter Autobauer Audi hat es auf die so genannte "letzte Meile" abgesehen und präsentiert mit dem Audi e-tron Scooter (2020) eine Mobilitätslösung für die Kurzstrecke. Das Fahrzeug soll die Fahrdynamik eines Skateboards mit der Wendigkeit eines E-Scooters kombinieren und Ende 2020 in den Handel kommen. Alles zu Reichweite und Preis im Video! Mehr zum Thema: Alles zum Trend "E-Scooter"

