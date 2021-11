Mit einer überarbeiteten Front und geschärftem Heck wollen die Vier Ringe mit dem Audi A8 Facelift (2021) die Konkurrenz aus Stuttgart und München unter Druck setzen. Optisch orientiert sich das überarbeitete Flaggschiff aus Ingolstadt am Design des kompakten A3. Wem hierzulande neben dem 5,19 Meter langen A8 auch die A8 L Langversion mit 5,32 Meter noch zu klein ist, der muss in den Flieger steigen. Exklusiv für den chinesischen Markt bietet Audi dort den A8 L als 5,45 Meter lange Top-Version A8 L Horch an. Das Video fasst alle relevanten Informationen zum neuen Audi A8, A8 L und A8 L Horch zusammen! Mehr zum Thema: Das ist das Audi S8 Facelift & Unsere Produkttipps auf Amazon

