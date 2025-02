Audi A4 40 TDI/Audi A4 40 TFSI: Vergleich

Identische Leistung, unterschiedlicher Kraftstoff: Der Audi A4 40 TDI und der Audi A4 40 TFSI treffen aufeinander – wir klären im direkten Vergleich, mit wem man besser fährt.

Wer wollte die Qualitäten des A4 wohl bestreiten: Solide, komfortabel und bestens geeignet für Langstrecken, präsentiert sich der Ingolstädter in unzähligen Firmenfuhrparks – manchmal als Audi A4 40 TFSI, meist aber als Audi A4 40 TDI, hier im direkten Vergleich. Letzterer ist mit der motorischen Allzweckwaffe des VW-Konzerns bestückt: Der 2,0-Liter-TDI steht in dem Ruf, hohe Durchzugskraft mit ausgewiesener Sparsamkeit zu kombinieren. Perfekt also fürs Kilometerfressen. Kostenseitig hat sich der Wind allerdings gedreht. Diesel ist inzwischen teurer als Superbenzin, und auch der Preis für AdBlue, das im SCR-Kat für die Stickoxidreduktion zum Einsatz kommt, wird derzeit zu Literpreisen verkauft, für die es vor Jahresfrist mancherorts noch einen Liter Diesel gab.

So stellen sich nicht nur Fuhrparkleiter:innen die Frage, ob sich der Selbstzünder hinter dem Kühlergrill mit den vier Ringen überhaupt noch lohnt. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, trifft der Audi A4 40 TDI mit 204 PS (150 kW) deshalb in diesem Vergleich auf den gleichstarken Benziner Audi A4 40 TFSI. Weil sich die Halbleiter-Krise auch auf die Testwagenfuhrparks auswirkt, konnte uns der TDI für unseren Vergleich nur mit quattro-Allradantrieb zur Verfügung gestellt werden. Hieraus entstehen naturgemäß Unschärfen in der Betrachtung – dennoch lässt sich zweifelsfrei eine Tendenz ableiten.

Audi A4 40 TDI und Audi A4 40 TFSI im Vergleich

Der Audi A4 40 TFSI wirkt speziell ab 4000 Touren äußerst durchzugsfreudig. Eine leichte Antrittsmüdigkeit im Drehzahlkeller kann er zwar nicht verhehlen, doch bei Zwischenspurts wird diese vom aufmerksamen Siebengang-DSG zumindest im Fahrmodus Dynamic dank schnellem Herunterschalten kompensiert. 241 km/h Spitze (bei Entfall der rollwiderstandsoptimierten Reifen, 150 Euro) erlauben schnelle Etappen, auf denen der an sich gute Durchschnitts-Testverbrauch von 7,3 Liter Super pro 100 Kilometer allerdings schnell passé ist – dann werden es auch zehn Liter und mehr. Prima: Der 40 TFSI glänzt mit gehobener Laufkultur. Die Limousine zeigt sich recht kurvenwillig, leidet bei Nässe aber unter Traktionsproblemen. Dieses Manko kennt der Audi A4 40 TDI dank des aufpreispflichtigen quattro-Allradantriebs nicht: Blitzschnell schaltet sich die angetriebene Hinterachse hinzu, sobald zu viel Schlupf an der Vorderachse droht, was bei widrigen Witterungsbedingungen ein eindeutiges Plus an Fahrsicherheit darstellt. Im Verbrauch, einst eine klassische Diesel-Domäne, sind die Unterschiede zwischen den zwei A4 geringer als erwartet: 6,5 Liter Diesel zu 7,3 Liter Super. Der höhere Dieselpreis, die schlechteren Versicherungseinstufungen und die teurere Kfz-Steuer belasten die 40 TDI-Kosten-Bilanz. Selbst wenn der Selbstzünder als Fronttriebler (2350 Euro günstiger) zur Verfügung gestanden hätte, wäre das Pendel kaum in seine Richtung ausgeschlagen – der Minderverbrauch dürfte im Zehntelbereich liegen, und die im Vergleich zum Audi A4 40 TFSI niedrigeren Anschaffungskosten relativieren sich bei vierjähriger Haltedauer deutlich. Eine Unschärfe bleibt allerdings, denn der AdBlue-Verbrauch des Audi A4 40 TDI lässt sich wegen der unterschiedlichen Füllstandsmesssysteme quer über alle Diesel-Fahrzeuge nicht zuverlässig berechnen.

Technische Daten (Werksangaben) und Messwerte von Audi A4 40 TDI quattro und Audi A4 40 TFSI S tronic MHEV

AUTO ZEITUNG 22/2022 Audi A4 40 TDI quattro Audi A4 TFSI S tronic MHEV Technik Zylinder 4 4 Hubraum 1968 cm³ 1984 cm³ Leistung 204 PS/150 kW 204 PS/150 kW Max. Drehmoment 400 Nm bei 1750-3250 U/min 320 Nm bei 2450-4475 U/min Getriebe/Antrieb Siebengang, Doppelkupplung/Allrad (optional) Siebengang, Doppelkupplung/Vorderrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1620/1665 kg 1570/1545 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 7,0 s 7,0 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 210 (239 opt.) km/h 210 (241 opt.) km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35,3/33,6 m 34,8/33,7 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 6,5/5,4 l 7,3/6,4 l CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 173/144 g/km 173/152 g/km Preis Grundpreis 48.550 € (Frontantr.: 46.200 €) 43.250 €