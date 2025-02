Aston Martin pflanzt V8 in Drei-Meter-Winzling

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Auspuffanlage trägt den Klang des 4,7-l-V8 ungehemmt in die Ferne.

Die Lackierung in "Buckinghamshire green" lässt den kleinen Cygnet wie einen Kobold erscheinen.

Der Cygnet V8 entstand auf Kundenwunsch mithilfe des Individualisierungs-Programms "Q by Aston Martin - Commission".

Durch einen Radstand von 2,02 m verspricht der Cygnet, besonderen Spaß in engen Kurven zu vermitteln.

Der Aston Martin Cygnet V8 ist ein brachiales Gerät, das auf Kundenwunsch entstand und beim Goodwood Festival of Speed 2018 von der Leine gelassen wurde. Ein Blick zurück lohnt sich!

Mit dem Aston Martin Cygnet V8 hat die britische Traditionsmarke die Grenzen von Zeit und Raum verschoben. Mit Betonung auf Raum. Der Hersteller aus Gaydon, Warwickshire, hat nämlich auf besonderen Kundenwunsch hin den insgesamt nur 3,08 m langen Cygnet mit einem V8-Motor aus dem alten Vantage S ausgestattet. Damit purzelt die 0 auf 100 km/h-Zeit auf 4,2 s, die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 275 km/h. Doch damit kratzen wir nur an der grünen Oberfläche des kleinen Monsters. Im Grunde haben sie bei Aston Martin dem Cygnet V8 alles aus dem Vantage S eingebaut, was sie im Teileregal noch so finden konnten: Motor, Bremsen, Kühlung, Elektronik und Getriebe.

Das Hexenwerk ist natürlich der 436 PS (316 kW) starke 4,7-l-V8, dessen Einbau physikalisch eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Im Serien-Cygnet verrichtet nämlich nur ein 1,3-l-Vierzylinder seinen Dienst. Mangels Platz ist im Aston Martin Cygnet V8 auch nur ein 30-l-Tank an Bord – die Reichweite dürfte demnach mit der eines Elektrorollers vergleichbar sein.

Der Aston Martin Cygnet V8 im Video:

Aston Martin Cygnet V8 bleibt ein Einzelstück

Ob die Kotflügelverbreiterungen vorne nur den breiteren Reifen dienen, oder ob sie dem V8 nach außen hin ausweichen mussten, ist nicht überliefert. Jedenfalls sieht der Aston Martin Cygnet V8 aus wie ein Kobold auf Steroiden. Eine Serienfertigung war natürlich nie geplant, immerhin ist der Kleinwagen seit 2013 eingestellt. Dafür werden wir wohl in Zukunft weitere kuriose Aston Martin-Einzelstücke sehen, die auch 2025 noch mit dem Individualisierungs-Programm "Q – by Aston Martin" auf Kundenwunsch gefertigt werden.