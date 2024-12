Deshalb können sich Fans auf Assetto Corsa EVO freuen

Gute Nachrichten für alle Assetto-Corsa-Fans: Der neue Teil der beliebten Rennsimulation, Assetto Corsa EVO, bringt zum Release Anfang 2025 spannende Neuerungen mit sich. Stichwort: Nürburgring-Nordschleife!

Die nächste Ausbaustufe der beliebten Rennsimulation Assetto Corsa steht auf dem Plan. Wie Spielehersteller Kunos Simulazioni ankündigt, verfügt Assetto Corsa EVO – so der Name des neuen Spiels – eine weitläufige Open-World-Karte enthalten wird, welche die ikonische Eifelregion rund um den Nürburgring originalgetreu nachbildet. Die Karte wird Mitte 2025 in mehreren Phasen veröffentlicht und umfasst schließlich 1600 qm mit vielen Details.

Wann erscheint Assetto Corsa EVO (Release)?

Der Release von Assetto Corsa EVO auf PC erfolgt am 16. Januar 2025 im Early Access. Eine Konsolenversion folgt später. Die Veröffentlichung der erweiterten Karte ist für den Sommer 2025 geplant. Wer jetzt schon Lust auf eine Runde Assetto Corsa hat, kann zum beliebten Vorgänger Assetto Corsa Competizione greifen. Diese ist auch für die Konsolen PS5, PS4 und Xbox One erhältlich.



Welche weiteren Highlights bietet Assetto Corsa EVO?

Ein weiteres Highlight im neuen Assetto Corsa EVO (2025= sind die lokalen Geschäfte rund um den Nürburgring, die den Spielern ermöglichen, Autos zu mieten, Upgrades vorzunehmen und Fahrzeuge zu personalisieren. Kunos bietet auch lokalen Unternehmen die Möglichkeit, im Spiel vertreten zu sein. Indem reale Marken und Geschäfte eingebunden werden, soll das Spiel noch realistischer und vielfältiger sein.