Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4632/1811/1428 Leergewicht ab 1660 kg Leistung 350 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 58.600 Euro

Das Facelift des Alpina D3 (2016) kommt mit leichten optischen Retuschen, mehr benötigt es auch nicht, denn der 3er aus Buchloe bleibt der schnellste Diesel in der Mittelklasse.

Anlässlich des 3er-Facelifts hat BMW-Tuner Alpina den D3 Biturbo sanft überarbeitet und verkauft ihn zu Preisen ab 58.600 Euro (Touring: ab 60.400 Euro). Äußerlich müssen selbst BMW-Nerds wie beim überarbeiteten 3er auch hier zwei mal hinsehen, um die Änderungen zu entdecken. Lediglich das Innenenleben der Leuchteinheiten an Front und Heck wurden leicht überarbeitet. Während beim Serien-3er die Motoren deutlich sparsamer werden sollen, sind für das Alpina-Triebwerke keine Neuerungen zu vermelden. Der doppelt aufgeladene Dreiliter-Reihensechszylinder wuchtet weiterhin 350 PS und 700 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Übertragen wird die Kraft mittels ZF Achtgang-Automatik an die Hinterräder. Der Sprintwert von 4,6 Sekunden wird durch den Allradantrieb (nur im Touring) auf 4,5 Sekunden gedrückt. Damit ist und bleibt der Alpina D3 (2016) auch nach dem Facelift der am schnellsten beschleunigende Seriendiesel in seinem Segment.

Fakten zum BMW 3er im Video:

Alpina D3 Facelift (2016) Preis ab 58.600 Euro

Während BMW beim 3er Facelift ein neues Fahrwerk verbaut und noch mehr Fahrdynamik verspricht, gibt es beim Alpina D3 (2016) nichts zu optimieren: Das Fahrwerk aus Buchloe findet bereits die ideale Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort. Typisch für die Alpina-Veredelung betonen der Frontspoiler mit Marken-Schriftzug und die Chromnieren die besondere Dynamik des D3. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer spendieren dem Facelift seinen Ausdruck. Abgerundet wird die Optik durch die zwei Doppelendrohre der Akrapovic-Abgasanlage am Heck.