Alpina D3 S (2020): Preis & Touring

Mit dem Alpina D3 S (2020) hat sich der Veredler aus Buchloe nun auch dem 3er BMW mit Dieselantrieb gewidmet. Das Resultat gibt's als Limousine sowie Touring und setzt ein dynamisches Ausrufezeichen für Diesel-Modelle. Das ist der Preis!

Alpina D3 S (2020) – so heißt das neue Modell des Veredlers aus Buchloe auf Basis des BMW 3ers. Wie wir es vom Traditionsunternehmen kennen, bildet der Alpina sowohl als Limousine als auch als Touring dezente Sportlichkeit mit einer luxuriösen Note. Doch besonders wertgelegt wurde auf die Dynamik des 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesels. Das Biturbo-Aggregat ist mit allerlei Hightech wie mit 48-Volt-Startergenerator und einer variablen Turbo-Geometrie sowohl in der Hoch- als auch in der Niederdruckstufe ausgerüstet. Das soll für "dieseluntypische" Drehfreude und ein spontanes Ansprechverhalten sorgen. Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich: Sowohl Alpina D3 S (2020) Limousine (4,6 Sekunden) als auch Touring (4,8 Sekunden) schaffen den Sprint von 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden. Das maximale Drehmoment von 730 Newtonmetern liegt zwischen 1750/min und 2750/min an. 355 PS setzt der Reihensechszylinder frei – genug, um das Stufenheck auf 273 km/h und den Kombi immerhin auf 270 km/h zu katapultieren. Der Alpina D3 S (2020) ist für Vielfahrer auf der Autobahn geschaffen, so viel ist klar. Nicht umsonst glänzt der Diesel schließlich mit einem moderaten Verbrauch von 7,6 Litern auf 100 Kilometer nach WLTP-Norm.

[inlineteaser:199461teaser_inln_content]

Der Alpina B3 Touring (2019) im Video:

Das ist der Preis des Alpina D3 S (2020)