Die Alfa Romeo Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 versprüht einen einzigartigen Charm, diesen Oldtimer zu kaufen erfordert aber Argusaugen. Denn Rost ist beim Italiener kein Einzelfall. Eine Alfetta im Zustand "4" gibt es schon ab 2100 Euro.

Beim Alfa Romeo Alfetta GTV Coupé 2.0 verfolgte das italienische Autohersteller ab 1974 ein radikales technisches Konzept, das durch feines Engineering und ein keilförmiges Design bestach. Großmeister Giorgetto Giugiaro verantwortete die Formgestaltung. Für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung zwischen den Achsen sorgte die Transaxle-Architektur des Antriebs: Der klassische 2,0-Liter-Vierzylinder mit zwei Nockenwellen und zwei Doppelvergasern bezog Stellung unter der Fronthaube, das Getriebe samt Achsantrieb indes an der Hinterachse, alles in Alubauweise. Hinten führte eine De Dion-Achse die Räder, vorne taten dies doppelte Dreieckquerlenker. So gerüstet, sollte die Alfetta der Konkurrenz, etwa dem Porsche 924, enteilen, auch stückzahlenmäßig. Dies gelang ihr jedoch nur bedingt. Zwar überzeugte sie mit neutralem Fahrverhalten, doch die Aerodynamik erwies sich als nicht so effektiv, und die Fahrleistungen waren nicht so spektakulär wie erwartet.

Classic Cars Oldtimer kaufen: Darauf achten! (Tipps) Beim Oldtimer-Kauf genau hinsehen

So poliert man den Autolack (Video):

Oldtimer kaufen: Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0

Das nach hinten ausgelagerte Getriebe nervte durch hakelige Bedienung. Schuld daran trug das schlecht konstruierte Gestänge. Zudem bereitete die mit Motordrehzahl rotierende Transaxlewelle böse Schwingungsprobleme. Diese kurierte beim gezeigten Modell eine Gummischeibe („Giubo-Kupplung“), dafür nervt sie GTV-Besitzer durch raschen Verschleiß. Dieser kündigt sich mit vernehmlichem Dröhnen an und erfordert eine aufwändige Reparatur. Unbedarften Draufgängern am Volant, die sorgfältiges Warmfahren und gefühlvollen Umgang mit dem Schaltstock vermissen ließen, gelang es, den an sich robusten Motor und das fragile Getriebe in kurzer Zeit zu ruinieren. Der Hauptfeind der Alfetta heißt Rost. Er kann an allen Ecken und Enden auftreten. Brennpunkte sind etwa die aufgeschweißten vorderen Kotflügel sowie die A-Säulen. Mit Schwellern und Radläufen, Türen und Heckklappe, Rahmenrohren hinten wie vorn sieht es kaum besser aus. Die wenigen überlebenden Alfetta GTV wurden teils mit großem Aufwand restauriert. Sie sollte man suchen.

Classic Cars Zustandsnoten Oldtimer: Bewertung nach Classic Data Definition der Zustandsnoten bei Oldtimern

Technische Daten und Marktlage des Alfetta GTV 2.0

Technische Daten Motor R4-Zylinder; 2-Ventiler Hubraum 1962 ccm Leistung bei 96 kW/130 PS; 5400/min Max. Drehmoment 178 Nm bei 4000/min Getriebe Fünfgang-Getriebe; Hinterradantr. L/B/H 4153/1664/1334 mm Radstand 2413 mm Trockengewicht 1155 kg Bauzeit 1978 bis 1980 Preis (1978) 23.000 Mark Fahrleistung 0-100 km/h ca. 10,3 s Höchstgeschwindigkeit ca. 190 km/h