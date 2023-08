Wenn es um Helme geht, gilt AGV als einer der besten Hersteller. Ihre Motorradhelme schützen die Köpfe vieler der weltweit führenden Rennfahrer:innen. Sowohl Valentino Rossi als auch Guy Martin tragen Schutzhelme der italienischen Kultmarke.

Wie gut sind AGV-Helme?

AGV ist bekannt für seine innovativen Helme, die sich ständig weiterentwickeln. Fans der Moto GP-RennSerie sind die Helme des italienischen Herstellers gut bekannt. Die Expertise des Unternehmens baut auf jahrelanger Erfahrung im Bereich des Kopfschutzes im Rennsport auf. Motorrad-Rennfahrer wie Steve Baker, Kenny Roberts, Marco Simoncelli (Sic58) oder Valentino Rossi (VR46) setzten auf AGV. Auch Formel 1-Piloten wie Niki Lauda oder Keke Rosberg nutzten in den 70er-Jahren die italienischen Helme.

AGV stellt sowohl Jethelme für den Einsatz in der Stadt als auch Klapphelme und Integralhelme her, die für den Einsatz auf der Landstraße und der Rennstrecke geeignet sind. Ebenso gehören Crosshelme zum Portfolio.



Integralhelme von AGV im Check

Wie viele andere Helme sind auch die folgenden AGV-Motorradhelme aerodynamisch geformt und wurden im Windkanal getestet. Sie sind alle mit einem Pinlock-Einsatz für beschlagfreies Fahren ausgestattet und die meisten verfügen über das integrierte Belüftungssystem von AGV. AGV testet die Helme in mehreren Schritten: Haltbarkeit, Material, Optik, Lackbeständigkeit und Windkanaltests. Nachdem der Helm hergestellt wurde, unterzieht AGV ihm auch Komponententests, z. B. für das Visier und den Gurt.

Einige AGV-Motorradhelme verfügen über integrierte Gegensprechanlagen, die einfach und unauffällig angebracht werden können, damit das Telefon oder andere kompatible Geräte angeschlossen werden können.

AGV K3 SV

Ein eher budgetorientierter Preis bedeutet nicht, dass der Integralhelm K3 SV bei der Qualität Abstriche macht. Er ist vollgepackt mit praktischen Funktionen, die ihn zu einem großartigen Helm für diesen Preis machen. Er ist außerdem für das AGV Share Bluetooth-System vorbereitet und auch Pinlock-kompatibel. Der Helm besteht aus einer thermoplastischen Harzschale, die in zwei Größen erhältlich ist. Der K-3 SV verfügt außerdem über eine interne Sonnenblende und ein vollständig herausnehmbares Dri-Lex-Mikrofaserfutter.

Affiliate Link AGV K3 Compound Integralhelm (schwarz/rot/grau)

AGV Pista GP-RR

Der Integralhelm Pista GP-RR ist eines der teuersten Modelle am Markt. Für knapp über 1000 Euro bekomment man jedoch die Crème de la Crème der Motorradhelme, mit der besten Technologie, die derzeit verfügbar ist. Der Pista besteht aus einer Außenschale aus Kohlefaser und wurde auf höchstem Niveau im Motorradsport entwickelt. Außerdem wurde er aerodynamisch so konzipiert, dass er auch bei hohen Geschwindigkeiten komfortabel und stabil ist. Dazu trägt auch der große und im Windkanal getestete Biplano-Heckspoiler bei.

AGV K1 S

Der AGV-Helm K1 S mit thermoplastischer Außenhaut nutzt die vom Hersteller in der MotoGP entwickelte Technologie für eine vollständige ECE 22.06-Zertifizierung. Er ist aerodynamisch gestaltet, mit einem markanten integrierten Spoiler, der zwei Auslassöffnungen für das Belüftungssystem aufweist. Der Lufteinlass erfolgt über fünf Öffnungen an der Front, drei an der Stirn und zwei am Kinnbügel. Die 190°-Augenöffnung wird durch ein Ultravision Pinlock-Visier geschützt, und für den Komfort gibt es ein weiches, herausnehmbares und waschbares Komfort-Futter.

Affiliate Link AGV Integralhelm K1 S Sporthelm mit ECE 22.06

AGV K6 S

Der K6 S bietet viele der Funktionen des Spitzenmodells Pista GP-RR, ist aber etwas günstiger. Seine Schale ist aus Carbon-Aramid gefertigt und verfügt über einen aerodynamischen Heckdiffusor für zusätzliche Stabilität bei hoher Geschwindigkeit. Das integrierte Belüftungssystem ist optimal platziert, um den besten Luftstrom durch den Helm zu nutzen. Das 2Dry-Innenfutter mit druckfreier Passform ist herausnehmbar und wird mit einem Pinlock-Einsatz für das Visier geliefert, der für die Aufnahme von Rennsportabdeckungen vorbereitet ist.

Affiliate Link AGV Integralhelm K6 S mit Max Vision Pinlock

AGV K5 S

Der K5-S Integralhelm spielt im Mittelfeld der AGV-Helme. Er ist ein äußerst komfortabler Helm, der leicht ist und keine Nähte an störenden Stellen hat. Er ist aus dem gleichen Karbon-Glasfaser-Mix gefertigt wie einige der anderen vorgestellten Modelle. Pilot:innen profitieren außerdem von AGVs integriertem Belüftungssystem, dem Pinlock-Visiereinsatz und der Kompatibilität mit AGVs Share-System. Er ist gut konzipiert und bietet die High-End-Vorteile ohne den High-End-Preis.

Wofür steht AGV?

Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich der Name des Gründers sowie die Gründungsstadt: Amisano Gino Valenza. 1947 gegründet, fertigt das Unternehmen unter Führung des 27-jährigen Gino Amisano zunächst Fahrradhelme und Sattelbezüge aus Leder. Der Durchbruch gelang AGV mit der Herstellung eines Motorradhelms aus Fiberglas: Das Modell 160. Durch geschicktes Marketing avancierte die Marke zu einem der führenden Hersteller in Sachen Motorradhelmen. 2007 wurde die Firma von dem Motorradkleidungshersteller Dainese übernommen, der wiederum 2022 in die Carlyle Group überging.

Welche Alternative gibt es zu AGV-Helmen?

Selbstverständlich bietet sich Motorradfahrer:innen eine breite Auswahl an Integralhelmen. Wer sich nicht mit den Modellen von AGV anfreunden kann, wird auch bei anderen Herstellern fündig. Einige Alternativen haben wir im Anschluss aufgelistet.

Shoei GT Air-2

Aerodynamisch ausgefeilt ist auch der Integralhelm GT Air-2 von Shoei. Der aus Fiberglas bestehende Helm lässt sich dank Wangenpolstern in vier verschiedenen Größen fast allen Kopfformen anpassen. Die Earpads für eine verbesserte Geräuschdämmung stellen einen angenehmen Zusatz dar. Ebenso im Lieferumfang enthalten: Das mit einer Pinlock-Scheibe ausgestattet Visier, welches ein Beschlagen desselben verhindern soll.

Arai Quantic

Ebenfalls aus Japan gesellt sich der Arai Quantic Integralhelm dazu. Das Modell besteht aus Glasfaser-Laminat und genießt den Ruf, ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Ein Feature, das dafür Sorge trägt: Im Falle eines Sturzes lösen sich die Anbauteile, damit der Motorradhelm besser über die Oberfläche gleiten kann. Somit wird vermieden, dass der Kopf ruckartig verdreht wird. Zusätzlich an Bord: Pinlock-Visier, Doppel-D-Verschluss, sieben Lufteinlass- und sechs Luftauslassöffnungen.

Nolan N80-8

Ein weiterer italienischer Integralhelm ist der N80-8 von Nolan. Seine Schale ist aus Polycarbonat hergestellt. Um die bestmögliche Ventilation auf dem Motorrad sicherzustellen, verfügt der Helm über große Ventilationstasten, die sich problemlos mit Handschuhen bedienen lassen sollen. Wer während der Ausfahrt kommunizieren möchte, kann dank der Vorbereitung auf das Nolan n-com Kommunikationssystem dieses nahtlos integrieren.