Wenn von Motorrad-Headset, Gegensprechanlage oder einem Bluetooth-Kommunikationssystem die Rede ist, werden viele Motorrad-Fans hellhörig. Technische Fortschritte haben die Interkoms für die Zweiräder in den letzten Jahren immer beliebter gemacht. Hier zeigen wir, worauf man beim Kauf achten sollte.

Ein Motorrad Headset ist dazu geeignet, während der Fahrt mit dem Sozius (der hinten mitfahrenden Person) oder mehreren anderen Motorrad-Fahrenden zu kommunizieren. So kann man Missverständnisse vermieden und gleichzeitig das Fahrerlebnis miteinander teilen. Je nach Preis gibt es große Unterschiede in der Funktionsbreite und Handhabe. Moderne Motorrad-Headset-Modelle funktionieren mit Bluetooth-Verbindung und werden am Motorradhelm befestigt. So kann man während der Fahrt über das Mikrofon digitale Konferenzen zwischen einer anderen oder auch mehreren Personen führen – wie ein digitales Walkie-Talkie. Besonders praktisch: Viele Geräte ermöglichen über eine passende App die Steuerung von Smartphones. Bereits sehr empfehlenswert ist das Kommunikationssystem und Headset von Cardo. Es verfügt über eine Fahrer-zu-Fahrer-Gegensprechanlage in Vollduplex-Qualität mit einer 800-Meter-Reichweite. Außerdem passt das Motorrad-Headset die Lautstärke der Übertragung selbstständig den Umgebungsgeräuschen an. Über die Cardo Connect App lassen sich iOS-Geräte und Android-Smartphones bequem fernsteuern. Die universelle Passform eignet sich für jeden Motorradhelm. Nur bei Halbhelmen ist zusätzlich das Cardo Half Helmet Kit erforderlich.



Die besten Motorrad-Headsets im Überblick

Die Auswahl auf dem Markt für Motorrad-Headsets ist groß. Werfen wir deshalb einen Blick auf die Möglichkeiten verschiedener Preis- und Funktionsbereiche! Wir machen den unabhängigen Motorrad-Headset-Vergleich.

Sena 20S EVO HD Bluetooth Kommunikationssystem

Der Technik-Hersteller Sena beeindruckt in einigen Motorad-Headset-Tests mit dem Bluetooth-Kommunikationssystem Sena 20S EVO. Es ist das Nachfolgemodell des ersten 20S. Verbesserungen sieht man vor allem im Design und der Intercom-Funktionalität. Das Bluetooth-Motorrad-Headset ist mit hochwertigen HD-Lautsprechern ausgestattet. Schlankes Antennendesign mit einer feststehenden Haifischflossen-Antenne macht die Gegensprechanlage besonders stabil. Ganz anders als bei seinem Vorgänger mit aufklappbarer Antenne. Amazon-Rezensionen vergeben 4,5 begeisterte Sterne für dieses Universal-Intercom. Kein Wunder: Die Reichweite des Kommunikationssystems von ganzen zwei Kilometern mit bis zu sieben Personen beeindruckt auch uns in der Redaktion.



Cardo Freecom Gegensprechanlage-Kit mit JBL Sound

Mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt das Freecom 2x Intercom-Headset von Cardo. Es beeindruckt besonders den leistungsstarken 40-mm-High-Definition Lautsprecher des Sound-Experten JBL. Der speziell abgestimmte Musikprozessor mit drei unterschiedlichen Audioprofilen sorgt für ein einzigartiges Klangerlebnis während der Fahrt mit dem Motorrad. Die besondere Klangqualität der Motorrad-Gegensprechanlage kann zusätzlich mit einer stabilen Bluetooth-Verbindung punkten, die sich selbstständig wiederherstellt. Geeignet für zwei Personen auf eine Distanz von bis zu 1,2 Kilometer. Dazu ist das Freecom 2x ist gegen alle Witterungsverhältnisse gewappnet, egal ob Regen, Schnee, Staub oder Wind. Dank Software-Updates bleibt das Headset stets aktuell. Über die Cardo Conntect App werden Updates direkt auf dem Gerät installiert – kein Kabel nötig. Noch mehr Motorräder mit auf der Biker-Tour? Dann gibt es das Freecom 4x für bis zu vier Personen.



Lexin Helm Interkom mit XL-Reichweite

Besonders starke Reichweite, besonders viele Kommunikationskanäle – das Bluetooth Motorrad-Headset von Lexin beeindruckt mit vielen Funktionen. Darunter die Möglichkeit, Musik zu teilen und Bluetooth 5.0 für eine besonders klare Verbindung zwischen den einzelnen Personen. Hinzu kommt die CVC- und DSP-Rauschunterdrückung, die Wind- und Motorgeräusche um über 90 Prozent reduziert. Die eingebaute 800 mAh Batterie ermöglicht eine beeindruckende Akku-Laufzeit: Sprechen und Musikhören für 15 Stunden, und 350 Stunden Standby-Zeit. Das Headset ist außerdem in drei Stunden voll aufgeladen. Das alles hat jedoch auch seinen Preis: Das Motorrad-Headset von Lexin kostet über 210 Euro.



FreedConn Multi-Funktions-Headset mit T-Com

Ein echtes Multi-Funktions-Wunder zum kleinen Preis ist das FreedConn Motorrad-Headset. Es verwendet die Bluetooth 5.0-Technologie, die drei Fahrer-Paarungen und zwei-Gesprächsanlagen innerhalb von 800 Metern zulässt. So kann man während der Fahrt mit den anderen kommunizieren, oder über die T-COM SC Headsets Musik teilen. Das LCD-Display sorgt für eine einfache Bedienung im Vergleich zur displaylosen Konkurrenz. Hier lässt sich die Akkulaufzeit von zehn Stunden Gesprächszeit und 300 Standby-Zeit im Auge behalten. Das Aufladen dauert zwei bis drei Stunden. Zusätzliche Benefits: Das Headset ist ein echter Entertainer mit eingebautem FM-Radio und GPS-Navigation. Das wasserdichte Gehäuse macht Ausflüge bei jedem Wind und Wetter möglich. Die digitale Rauschunterdrückung filtert 80 Prozent der Umgebungsgeräusche bis zu einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. Praktisches Zubehör gibt es bei diesem Bluetooth Headset auch. Probleme bei der Installation? In den ersten zwölf Monaten steht der Kundenservice von FreedConn für alle Fragen bereit.



Worauf sollte man beim Kauf eines Motorrad-Headsets achten?

Wer lange Touren auf dem Motorrad unternimmt und gerne in einer Gruppe reist, wird mit einem passenden Motorrad Headset viel Spaß haben. Über das Mikrofon gemeinsame Erlebnisse zu teilen, macht den Ausflug noch schöner. Die nächste Tankpause darüber anzusagen, vermeidet Missverständnisse. Motorrad Kommunikationssysteme unterscheiden sich stark in ihrer Beschaffenheit. Besonders bei der Reichweite und in der Konnektivität mit anderen Motorrad-Fahrenden. Wir empfehlen, sich vor dem Kauf eines Motorrad-Bluetooth-Headsets über die eigenen Anforderungen bewusst zu werden. Folgende Fragen sollte man sich dabei beantworten:

Möchte man das Motorrad-Headset zur Unterhaltung mit dem Sozius oder zur Gruppenkommunikation nutzen?

Wie viel technisches Knowhow bringt man für die Installation des Headsets im Motorradhelm mit? Das Einrichten kann je nach Hersteller komplex ausfallen. Wem einfaches Handling wichtig ist, sollte sich über diesen Part informieren.

Welche Reichweite möchte man zu anderen Motorrädern haben? Bei dieser Frage helfen Praxistests, da die Hersteller-Angaben teils von der realen Reichweite der Bluetooth Headsets abweichen.

Wie viel Wert legt man auf Audio-Qualität und ein klares Motorrad-Kommunikationssystem? Im Motorrad-Gegensprechanlagen-Vergleich zeigen manche Geräte eine deutlich verringerte Qualität bei erhöhter Fahrgeschwindigkeit. Je nachdem, welches Fahrverhalten man vorzieht, kann die Geschwindigkeits-Empfindlichkeit bei der Kaufentscheidung wichtig sein.

Akku und Ladezeit: Amazon-Rezensionen geben einen guten Eindruck darüber, wie realistisch die Akkulaufzeit-Angaben der Hersteller sind. Vor dem Kauf eines Headsets fürs Motorrad sollte man sich hier unbedingt eine Meinung abholen.

Ist es erlaubt, mit Kopfhörern Motorrad zu fahren?

Ein wichtiger Hinweis für alle Technik-Begeisterten: Grundsätzlich ist das Fahren eines Motorrads mit Kopfhörern erlaubt. Sollte sich aber ein Unfall ereignen, kann das Hören von Musik während der Fahrt zu einer Teilschuld führen. Sicherer fährt also, wer auf Kopfhörer mit geringerer Geräuschunterdrückung zurückgreift und das Headset nur zur Kommunikation nutzt.

