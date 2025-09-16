Wohnmobilhersteller Adria wechselt beim neu eingeführten Topmodell seiner Compact-Baureihe das Chassis und stellt den Adria Compact Max (2024) fortan auf VW-Basis. Das sind Preis und Ausstattung des Teilintegrierten.

Die LED-Scheinwerfer sind nur gegen Aufpreis an Bord. Ansonsten bietet der VW bereits viel Ausstattung serienmäßig.

In die Heckgarage passt beispielsweise ein Fahrrad. Auch einen Stromanschluss gibt es dort.

Das Stauraumangebot wird wie bei der Bauart üblich durch eine Heckgarage erweitert. Auch eine Dachmarkise bietet das Wohnmobil.

Mit 2,17 m Außenbreite ist der Compact Max etwas breiter als die Modellgeschwister auf Fiat Ducato-Basis, aber dennoch ein schmaler Teilintegrierter.

Preis: Adria Compact Max (2024) ab 89.999 Euro

Die slowenische Marke geht im umkämpften Segment der kompakten, teilintegrierten Wohnmobile – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – neue Wege: Sie baut ihr Max genanntes Topmodell, das die Compact-Baureihe von Adria nach oben hin abschließt, erstmals auf dem Chassis des VW Crafter statt wie bisher auf dem des Fiat Ducato auf. Bereits bei den Kastenwagen der Marke kommt beim Topmodell – dem Adria Twin Max – der große VW Transporter zum Einsatz.

Beim Teilintegrierten "Max" bietet der Hersteller aus Novo Mesto zwei Modelle an. Diese nennen sich SL und DL, strecken sich auf 6,99 beziehungsweise 7,39 m Außenlänge und setzen beide auf Einzelbetten. Der Doppelbett-Grundriss SP mit identischer Außenlänge zum SL wird zum Modelljahr 2026 nicht mehr gelistet. Mit 2,17 m Außenbreite ist der Adria Compact Max (2024) als neues Topmodell der Baureihe knapp 50 mm ausladender geraten als die Fiat Ducato-Modellgeschwister der Adria Compact-Baureihe. Doch das soll nach Willen der Markenverantwortlichen dennoch reichen, um in der Liga der schlanken und agilen teilintegrierten Wohnmobile mitzuspielen.

Der Einstiegspreis für den SL liegt bei 89.999 Euro, der DL startet als teuerstes Modell der Baureihe bei 92.190 Euro (Alle Preise: Stand September 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Dinette oder Doppelsofa

Trotz nur zweier Modelle bietet der Adria Compact Max (2024) auf VW Crafter-Basis dennoch eine große Vielfalt: Käufer:innen des neuen Premium-Teilintegrierten haben je nach Grundriss die Wahl haben zwischen einer klassischen Halbdinette (SL) oder einer Face-to-Face-Sitzgruppe mit zwei gegenüberliegenden Doppelsofas plus Fahrerhaussessel (DL). Entscheidet man sich für die Dinettevariante, geht ein schlanker, abnehmbarer Tisch aus kratzfestem Material serienmäßig mit auf die Wohnmobilreise, der bis zu vier Personen Platz bietet. Durchdacht wirkt die Tischerweiterung mit Multifunktionseinsatz, der Getränken passgenauen Halt gibt. Der Tisch kann bei Bedarf auch im Außenbereich Verwendung finden, etwa beim gemütlichen Grillabend vor dem Wohnmobil.

Foto: Adria

Wer nicht grillen will, findet in der an den Wohnbereich anschließende Bordküche sein schnelles Gourmetglück. Der kompakte Küchenblock soll alle Funktionen bieten, die das moderne Campingherz begehrt. Die Bordküche verfügt über eine erweiterbare, mehrfach beschichtete Laminat-Arbeitsplatte. Darunter bieten geräumige Schubladen mit bewährter Soft-Close-Funktion hinreichend viel Stauraum. Ein Zweiflammen-Kocher mit Glasabdeckung, eine separate Edelstahlspüle, einen aufpreispflichtigen Gasbackofen mit Grillfunktion und eine Kaffeemaschine komplettieren die Küchenausstattung.

Je nach gewählter Modellvariante fasst der Kompressor-Kühlschrank 70 oder 84 l Volumen. Gegen Aufpreis lässt sich der kompakte Kühlschrank gegen einen Tower mit 148 l Stauraum eintauschen. Das Bad verfügt über eine schwenkbare Wand für eine separate Duschkabine und ist je nach Grundriss auf der linken (SL) oder auf der rechten Fahrzeugseite (DL) eingebaut.

Foto: Adria

Der Frischwassertank fasst je 140 l (Fahrstellung: 20 l), der Abwassertank nimmt 85 l Grauwasser auf und ist serienmäßig bereits isoliert. Ein elektrisches Ablassventil gibt es ebenfalls ab Werk dazu. Als Heizung kommt im Adria Compact Max (2024) die Dieselheizung Truma Combi D 4 zum Einsatz. Daher genügt auch lediglich eine elf Kilogramm große Gasflasche – hier Tipps und Informationen zu Kauf und Tausch – an Bord des Teilintegrierten.

Ein im Rahmen der Möglichkeiten der Kompaktklasse recht großzügig gestaltetes Schlafzimmer findet sich im Heckbereich. Genächtigt wird jedoch unabhängig des Grundrisses auf einem Bettformat: Denn die beiden verfügbaren Modelle setzen auf die insbesondere bei der deutschen Kundschaft sehr beliebten Einzelbetten – hier die gängigen Bett-Bauarten in Campern erklärt. Die Liegefläche beträgt im SL 200 x 85 und 200 x 80 – 65 cm und im DL 195 x 75 – 65 und 193 x 80 cm. Der nicht mehr angebotene Grundriss SP verfügte über ein Querbett mit 195 x 140 – 125 cm Liegefläche. Alle Schlafräume vereint ein dezent abgestimmtes Lichtdesign.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: VW Crafter

Beim Basisfahrzeug setzen die Slowen:innen für den Adria Compact Max (2024) erstmals für einen Teilintegrierten auf den VW Crafter. Dieser kommt serienmäßig in der 2.0-TDI-Variante mit 140 PS (103 kW) und Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis übernimmt ein Achtstufen-Automatikgetriebe die Gangwechsel. Den Dieselmotor gibt es auf Wunsch auch mit 160 PS (120 kW), geschaltet wird ebenfalls standardmäßig per Hand und optional automatisch.

Ab Werk ist der Compact Max auf 3500 kg technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt. Da die Masse im fahrbereiten Zustand jedoch bereits 3100 bis 3200 kg beträgt, bleibt für Optionen und Zuladung nur wenig Spielraum. Optional bietet Adria eine Auflastung auf 3880 kg an.

Der große Transporter von VW Nutzfahrzeuge kommt serienmäßig bereits mit diversen Assistenzsystemen (Spurhalte- & Notbremssystem), einem 10,0-Zoll-Moniceiver und Nebelscheinwerfern. Die LED-Scheinwerfer, eine Klimaautomatik sowie ein größerer 12,0-Zoll-Touchscreen kosten dagegen Aufpreis.