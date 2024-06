Vor allem der Mangel an sicherer Infrastruktur sorgt beim Fahrradklima-Test 2020 des ADFC für schlechte Noten. Das sind den Ergebnissen zufolge die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands!

Radfahrer:innen in Deutschland sind des ADFC Fahrradklima-Tests 2020 zufolge nach wie vor unzufrieden mit ihrer Situation. Das zeigen die Ergebnisse zu den fahrradfreundlichsten Städten Deutschlands. Als Gesamteindruck vergaben die Umfrage-Teilnehmer:innen die Schulnote 3,9 – also nur "ausreichend". Dabei ist Radfahren in Deutschland durchaus sehr beliebt und dank Elektrorädern nur noch bedingt vom Alter abhängig. Trotzdem führen besonders zu schmale Radwege und ein lascher Umgang mit Falschparkern zu Frust bei vielen Radfahrer:innen. Vor allem ein Trend ist auffällig: Ein Großteil der befragten Radfahrer:innen gab laut ADFC Fahrradklima-Test 2020 nämlich an, sich immer unsicherer zu fühlen und vergaben nur die Schulnote 4,2. Mehr zum Thema: Ergebnisse des ADFC Fahrradklima-Tests 2020 (ADFC-Website)

Ergebnisse des ADFC Fahrradklima-Test 2020

Der ADFC Fahrradklima-Test 2020 kürt außerdem die fahrradfreundlichsten Städte – je nach Größe. Rund 1024 Städte schafften es diesmal in die ADFC-Auswertung. Demnach sind Bremen, Hannover und Frankfurt die fahrradfreundlichsten Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Doch selbst die Top-Platzierten erreichen nur eine 3,6 beziehungsweise 3,7 auf der Schulnoten-Skala. Gute Noten vergaben Radfahrer:innen vor allem in kleineren Städten: So belegten Wettringen im Münsterland und das unweite Nordhorn sowie das hessische Baunatal die Spitzenplätze in ihren Einwohnerkategorien. Der Sonderpreis für handfeste Verbesserungen seit der Coronavirus-Pandemie ging an Berlin. Mehr zum Thema: Fahrradträger fürs Auto

Die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands