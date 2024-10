Abt hat es wieder getan und dem Audi RS 6 Avant einem weiteren, äußerst performantem Tuning unterzogen. Die jüngste und 750 PS (552 kW) starke Kreation namens Abt RS6-X kommt exklusiv limitiert und mit selbstbewusstem Preis!

Zwischen dem Abt RS6-S, dem RS6-R und der 800 PS (588 kW) starken Johann Abt Signature Edition hat der Veredler aus dem Allgäu mit dem Abt RS6-X eine weitere Tuning-Ausbaustufe des Audi RS 6 Avant zur Seite gestellt. Nach dem Rezept einer Händlerversion, wie es bereits der Abt RS4-X vorgemacht hat, werden alle 30 Exemplare exklusiv über ausgewählte Auto-Handelsgruppen vertrieben. Wer also Interesse und die nötigen 247.800 Euro (Stand: November 2022) hat, muss bei Autohaus Brass, Feser-Graf oder der Scherer-Gruppe vorstellig werden. Der beinahe doppelte Preis eines Audi RS 6 von der Stange inkludiert allerdings auch ein umfangreiches Upgrade-Paket. So sorgen im Zuge der Leistungssteigerung ein neues Steuergerät, größere Turbolader sowie frische Ladeluftkühler für satte 750 PS (552 kW) und 920 Newtonmeter Drehmoment. Der Power-Zuwachs stemmt sich derart vehement gegen den Fahrtwind, dass statt maximal 305 km/h nun bis zu 320 Sachen auf dem Tacho stehen. Eine Beschleunigungszeit gibt der Veredler zwar nicht an, doch dürfte sie mindestens so brutal ausfallen wie im zehn PS (7 kW) schwächeren RS6-R, der dafür 3,2 Sekunden benötigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Abt RS6-X: Tuning für den Audi RS 6 Avant

Damit andere Verkehrsteilnehmende rechtzeitig die linke Spur freigeben, wenn der Abt RS6-X angerauscht kommt, darf ein Aeropaket aus Sicht-Kohlefaser nicht fehlen. Zu dessen Bestandteilen gehören eine Frontspoilerlippe, Luftleit-Elemente, Schwelleraufsätze und ein zweigeteilter Heckspoiler. Üppige 22-Zoll-Schmiederäder komplettieren das Exterieur-Tuning. Hörbar wird der erstarkte Vierliter-V8 durch eine vierflutige Auspuffanlage samt 102 Millimeter großen Edelstahlblenden. Damit man nie vergisst, in was für einem Fahrzeug man da sitzt, hat Abt den Firmenschriftzug an Sitzen, Automatik-Wählhebel, Lenkrad und Start-Stopp-Kappe angebracht. Auch Kohlefaser kommt umfangreich im Interieur zum Einsatz, sogar am Sitzgestell.

