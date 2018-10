Pannenhilfe Abschleppseil – Retter in der Not

So simpel, so effektiv: Mit einem Abschleppseil können sich Pkw-Fahrer gegenseitig aus der Patsche helfen. Doch nicht jedes Seil eignet sich dafür.

Ein Unfall, ein Aussetzer in der Zündmechanik, oder tatsächlich kein Sprit mehr im Tank: Gründe gibt es mehr als genug, wenn das Auto liegen bleibt und nicht mehr anspringt. Fahrzeughalter, die Mitglied in einem Automobilclub sind oder einen Schutzbrief der Versicherung im Handschuhfach liegen haben, können mit schneller Hilfe rechnen. Ist dem nicht so, kann ein teurer Abschleppdienst bestellt werden – oder es findet sich jemand, der das Unfallauto mit einem Abschleppseil in die Werkstatt zieht. Für das sachgerechte Abschleppen benötigt es aber nicht nur geübte Fahrer, sondern auch ein zuverlässiges Seil.

Abschleppseil kaufen – was ist wichtig?

Einer der wichtigsten Aspekte beim Kauf eines Abschleppseils ist dessen maximale Zuglast – nicht jedes Seil ist für jedes Auto geeignet. Die möglichen Zuglasten variieren üblicherweise von 1900 bis 6000 Kilogramm. Über den Fahrzeugschein (Punkt "G") kann das Gewicht des eigenen Autos ermittelt werden. Die Länge des Seils beträgt meist 3 bis 4 Meter. Längere Abschleppseile gibt es zwar, sind jedoch meist nicht erforderlich. Der maximale Abstand zwischen dem schleppenden und dem abgeschleppten Fahrzeug darf 5 Meter nicht überschreiten (früher 4,75 Meter). Dazu, wie lang das Abschleppseil lang sein darf oder muss, gibt es in der Straßenverkehrsordnung aber keine Vorgaben.

Abschleppseile werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Meist handelt es sich um geflochtene Kunststoffseile, etwa aus Perlon, selten aus Sisal. Die Elastizität dieser Werkstoffe fängt den Ruck beim Anfahren und Bremsen ab, das im ungünstigsten Fall zu einem Riss im Seil oder gar Beschädigungen an den Fahrzeugen führen kann. Die Möglichkeit zur Dehnung, idealerweise über mehrere Zentimeter, ist für ein Abschleppseil daher ein nicht zu unterschätzender Faktor, um Spannungsstöße zu vermindern.

Ein Abschleppband kaufen – fünf Empfehlungen

Dass ein Abschleppseil stabil sein muss, leuchtet wohl jedem Käufer ein. Doch auch in Sachen Länge und Belastung gibt es viele Variationen.

APA 24190 Automatik-Abschleppband – klein und kompakt Das Abschleppband APA 24190 Automatik hält bis zu 1900 kg Belastung aus und ist mit 2,82 Metern einer der kürzeren Vertreter der Abschleppseile. Das Band besteht aus Polyester, ist beidseitig ausziehbar und in schickem Rot gehalten. Durch das rote Plastikgehäuse in der Mitte des Seils entfällt die Notwendigkeit einer Warnflagge.

Vorteile:

• beidseitig ausziehbar

• Aufrollautomatik

• praktische Verpackung

• keine separate Flagge nötig

• gut für kleine Fahrzeuge geeignet

Bei Amazon ansehen› HP 10296 Abschleppseil – extrastarke Zugkraft Das Abschleppseil HP 10296 von HP-Autozubehör ist etwas günstiger. Mit vier Metern Länge und einer maximalen Zugkraft von 4000 Kilogramm hält das HP 10296 allerdings deutlich mehr aus als sein Vorgänger. Der große Durchmesser von 20 mm ist dabei ebenfalls hilfreich. Durch das elastische Material fängt es außerdem Erschütterungen beim Bremsen und Anfahren gut ab. Dieses Abschleppseil enthält allerdings keine rote Warnflagge.

Vorteile:

• elastisches Stretch-Material

• kein Durchhängen des Abschleppseils

• platzsparend verstaubar Bei Amazon ansehen› Carpoint-Abschleppseil 0178703 – günstig und knallgelb Das Abschleppseil von Carpoint mit der Modellnummer 0178703 ist ein besonders günstiges Modell und durch das markante Gelb besonders auffällig. Bis zu 5000 Kilogramm lassen sich mit diesem Abschleppseil ziehen. Das drei Meter lange Seil enthält robuste Haken – die Warnflagge muss allerdings erneut separat gekauft werden. Das Carpoint 0178703 hat sich laut vielen Kunden als sehr robust bewährt.

Vorteile:

• platzsparend im Auto zu verstauen.

• sehr robust.

• stabil und hochwertig verarbeitet.

• optisch auffällig.

• hohe Zugkraft. Bei Amazon ansehen› APA 26051 Profi-Schlepp – starker Allrounder Der selbsternannte Profi unter den Abschleppseilen ist das APA 26051 Profi-Schlepp, das auch in anderen Tests hervorragend abschneidet. Mit 6000 kg maximaler Zugkraft, einem Band mit Reflektorstreifen und sehr hochwertigen Karabinern bietet dieses Abschleppseil alles Erforderliche. Die besonders großen Karabiner sind aber nicht für alle Fahrzeuge geeignet. Die rote Warnflagge ist in der Tasche enthalten.

Vorteile:

• große Karabiner

• reflektierendes Band am Abschleppseil

• praktische Aufbewahrungstasche

• mit unter einem Kilogramm Gewicht sehr leicht

• Klettband an der Tasche (kein Verrutschen im Kofferraum) Bei Amazon ansehen› CG Car Professional 570307/96096 Abschleppseil – gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Etwas günstiger schlägt das Abschleppseil von CG Car Professional zu Buche – und bietet dafür hervorragende Qualität. Haken und rote Warnflagge sind in der handlichen Tasche enthalten. Bis zu 5000 Kilogramm kann das gelbe Seil ziehen. Da das Abschleppseil für das Ziehen fast jedes Pkws problemlos geeignet ist, ist hier das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders gut.

Vorteile:

• gute Verarbeitung.

• alles Notwendige enthalten.

• stabile Haken.

• Aufbewahrungstasche.

• Klettband an der Tasche. Bei Amazon ansehen›

Ein Zusatzhinweis zum Abschleppseil:

Ein Abschleppseil sollte im Lieferumfang auch die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung beinhalten. Um das Seil auf halber Länge zu kennzeichnen, liegt den meisten Abschleppseilen eine rote Plastiktüte bei. Gut vorbereitete Autofahrer führen etwas zum Fixieren mit, wie das gute alte Duct Tape, um einen Verlust der roten Fahne und damit einhergehende Probleme zu vermeiden. Die Haken bzw. Karabiner liegen einem Abschleppseil bei – stammen aber oft vom gleichen Hersteller. Auf die Größe der Haken ist durchaus zu achten. Schließlich sollen diese ja auch an einem kleinen Fahrzeug befestigt werden können.

