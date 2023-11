Abschleppseil – Retter in der Not

So simpel, so effektiv: Mit einem Abschleppseil können sich Pkw-Fahrer:innen gegenseitig aus der Patsche helfen. Doch nicht jedes Seil eignet sich dafür. Einige Top-Produkte stellen wir hier vor.

Ein Unfall, ein Aussetzer in der Zündmechanik, oder tatsächlich kein Sprit mehr im Tank: Gründe gibt es mehr als genug, wenn das Auto liegen bleibt und nicht mehr anspringt. Fahrzeughalter:innen, die Mitglied in einem Automobilclub sind oder einen Schutzbrief der Versicherung im Handschuhfach liegen haben, können mit schneller Hilfe rechnen. Ist dem nicht so, kann ein teurer Abschleppdienst bestellt werden – oder es findet sich jemand, der das Unfallauto mit einem Abschleppseil in die Werkstatt zieht. Für das sachgerechte Abschleppen benötigt es aber nicht nur geübte Fahrer:innen, sondern auch ein zuverlässiges Seil.

Unsere erste Empfehlung ist das Abschleppseil des Herstellers Benson. Es besteht aus elastischer Kunstfaser und ist mit einer Länge von 3,5 m sowie einer Seilstärke von 18 mm ideal, um das Auto abzuschleppen. Zwei stahlverzinkte Haken mit Klappverschluss sorgen für zusätzliche Sicherheit. Außerdem sind die Schlaufen durch einem Gummischutzmantel geschützt. Das Abschleppseil kann bis maximal 5000 kg belastet werden.



Affiliate Link Benson Abschleppseil

Ein Abschleppseil kaufen – Produkt-Empfehlungen im Check

Dass ein Abschleppseil stabil sein muss, leuchtet den meisten Käufer:innen wohl ein. Doch auch in Sachen Länge und Belastung gibt es viele Variationen. Die Top-Produkte zeigen wir im Check:

Desert Fox Winch Abschleppseil

Die nächste Empfehlung in unserem Produktvergleich ist ein Abschleppseil der Marke Desert Fox Winch (3 m lang, 6,5 cm breit). Bei dem Abschleppseil handelt es sich um einen doppelt genähten Gurt, der laut Angaben des Herstellers mit bis zu 14000 kg belastet werden kann. Das Abschleppseil soll darüber hinaus witterungsbeständig und vielseitig einsetzbar sein. So kann es unter anderem auch im Forstbereich, im Garten oder in der Werkstatt verwendet werden.



Affiliate Link Desert Fox Winch Abschleppseil

BEAST Abschleppseil mit massiven Haken

Von der Marke Beast kommt ein besonders günstiges Abschleppseil aus geflochtenen Schnüren. Die ineinander verflochtenen Fasern sollen Flexibilität verleihen sowie für eine starke Konstruktion sorgen. Zwei massive Haken mit einem sogenannten Anti-Release-Schutz sollen dabei das Seil sicher befestigen. Das Abschleppseil ist 3,9 m lang, zwölf Millimeter stark und zum Ziehen von Kraftfahrzeugen bis drei Tonnen geeignet.



Affiliate Link BEAST Abschleppseil mit massiven Haken

Dunlop Abschleppseil

Auch von bekannten Reifenhersteller Dunlop gibt es ein Abschleppseil im Angebot. Es ist mit stabilen Sicherheitshaken und einer roten Sicherheitsfahne ausgestattet. Das Seil ist vier Meter lang, misst 14 mm im Durchmesser und kann bis 5000 kg belastet werden. Besonders praktisch ist auch die Tragetasche, die im Lieferumfang enthalten ist.



Affiliate Link Dunlop Abschleppseil

Desert Fox Winch Kinetik Abschleppseil

Ebenfalls zu empfehlen ist das Kinetik Abschleppseil von Desert Fox Winch. Dank der Flechtkonstruktion hält es laut Hersteller auch extremen Belastungen bis 22 Tonnen Bruchkraft stand. Bei Schocklast kann es sich bis zu 30 Prozent ausdehnen. Damit sollen Fahrzeuge dynamisch gezogen und auch tief im Schlamm befreit werden können. Mit acht Metern Länge und einem Durchmesser von 26 mm soll ein ein hohes Maß an Sicherheit geboten werden.



Affiliate Link Desert Fox Winch Kinetik Abschleppseil

Bituxx Abschleppstange

Wer statt auf ein Abschleppseil, lieber auf eine Abschleppstange zurückgreifen möchte, sollte die Bituxx Schleppstange (2 m) in Erwägung ziehen. Diese hat den Vorteil, dass eine Dämpfungsfunktion verbaut wurde, um heftiges Schlagen beim Beschleunigen zu absorbieren. Damit soll mehr Sicherheit als bei herkömmlichen Abschleppseilen geboten werden. Die Abschleppstange bietet eine Zugkraft von bis zu 3000 Kilogramm. >> Weitere Abschleppstangen gibt es hier



Affiliate Link Bituxx Abschleppstange

PETEX Abschleppseil

Das preiswerte Abschleppseil von Petex bietet dank zweier karabinerhaken sowie einer Zugkraft von bis zu 3000 kg eine zuverlässige Option bei einer Panne. Zwischen den beiden Befestigungspunkten ist es vier Meter lang. Eine rote Warnflagge soll außerdem für zuverlässigen Schutz sorgen.



MAIKEHIGH Abschleppseil mit 2 verstärkten Haken und 2 Handschuhen

Im praktischen Set mit zwei Handschuhen und zusätzlichen Haken kommt das Abschleppseil des Herstellers Maikehigh. Das fünf Meter lange Abschleppseil kann mit einerm Gewicht von bis zu zehn Tonnen belastet werden. Somit sollen sich Fahrzeuge auch aus tiefem Schlamm oder Sand befreien lassen. Im Lieferumfang ist auch eine Tasche für das Abschleppseil enthalten.



Worauf sollte man beim Kauf eines Abschleppseils achten?

Einer der wichtigsten Aspekte beim Kauf eines Abschleppseils ist dessen maximale Zuglast – nicht jedes Seil ist für jedes Auto geeignet. Die möglichen Zuglasten variieren üblicherweise von 1900 bis 6000 kg. Über den Fahrzeugschein (Punkt "G") kann das Gewicht des eigenen Autos ermittelt werden. Die Länge des Seils beträgt meist drei bis vier Meter. Längere Abschleppseile gibt es zwar, sind jedoch meist nicht erforderlich. Der maximale Abstand zwischen dem schleppenden und dem abgeschleppten Fahrzeug darf fünf Meter nicht überschreiten (früher 4,75 m). Dazu, wie lang das Abschleppseil lang sein darf oder muss, gibt es in der Straßenverkehrsordnung aber keine Vorgaben.

Abschleppseile werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Meist handelt es sich um geflochtene Kunststoffseile, etwa aus Perlon, selten aus Sisal. Die Elastizität dieser Werkstoffe fängt den Ruck beim Anfahren und Bremsen ab. Ohne Elastizität können im ungünstigsten Fall zu Rissen im Seil oder gar Beschädigungen an den Fahrzeugen führen. Die Möglichkeit zur Dehnung, idealerweise über mehrere Zentimeter, ist für ein Abschleppseil daher ein nicht zu unterschätzender Faktor, um Spannungsstöße zu vermindern.

Ratgeber Auto abschleppen Das beim Abschleppen beachten

Wie benutzt man ein Abschleppseil?

Das ordnungsgemäße Benutzen eines Abschleppseils ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden und sicher abzuschleppen. Zunächst sollte man daher sicherstellen, dass beide Fahrzeuge sicher auf einer geraden Strecke platziert werden. Der Abstand sollte dabei nicht zu groß sein. Ein Ende des Abschleppseils kann dann am Abschlepphaken oder der Abschleppöse des ziehenden Fahrzeugs befestigt werden. Das andere Ende wird am Abschlepphaken oder der Abschleppöse des geschleppten Fahrzeugs angebracht. Für zusätzlichen Schutz beim Anbringen eignen sich passende Handschuhe. Um Kollisionen zu vermeiden, sollte stets ein Sicherheitsabstand zwischen den beiden Autos gewahrt werden.



Beim anschließenden Abschleppen sollte ruckartiges Ziehen vermieden werden. Der Fahrer des ziehenden Fahrzeugs sollte vorsichtig bremsen, um ein Aufeinanderprallen zu vermeiden, wenn das geschleppte Fahrzeug stoppt. Neben einer guten Kommunikation können auch Warnwesten oder der eingeschaltete Warnblinker dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhen.



Wichtig: Bei beiden Fahrzeugen muss die Bordelektronik und Bremsanlage voll funktionsfähig sein. Damit das Pannenauto sich bewegt, müssen Antrieb und Räder getrennt sein, etwa indem bei Schaltgetrieben der Gang herusgenommen oder bei Automatik die Fahrstufe "N" eingelegt wird. Außerdem darf nicht jedes Auto abgeschleppt werden. Besonders bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen, sowie Autos mit Allradantrieb ist vorsicht geboten – oder abschleppen durch ziehen des Fahrzeugs schlichtweg verboten!

Wie kennzeichnet man ein Abschleppseil?

Ein Abschleppseil sollte im Lieferumfang auch die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung beinhalten. Um das Seil auf halber Länge zu kennzeichnen, liegt den meisten Abschleppseilen eine rote Plastiktüte bei. Gut vorbereitete Autofahrer:innen führen etwas zum Fixieren mit, wie das gute alte Duct Tape, um einen Verlust der roten Fahne und damit einhergehende Probleme zu vermeiden. Die Haken beziehungsweise Karabiner liegen einem Abschleppseil bei – stammen aber oft vom gleichen Hersteller. Auf die Größe der Haken ist durchaus zu achten. Schließlich sollen diese ja auch an einem kleinen Fahrzeug befestigt werden können.