Abarth 595 mit Cobi nachbauen – das Set im Detail

Der Abarth 595 von Cobi ist genau das richtige Bauset für Fans italienischer Marken und Klassiker. Wir stellen es im Detail vor, nennen den Preis und interessante Alternativen!

Cobi hat sich auf dem Klemmbaustein-Markt durch detailreiche und lizenzierte Modelle einen Namen gemacht. Mit dem Abarth 595 nimmt der Modellbauhersteller ein weiteres beliebtes Fahrzeug in seine Produktpalette auf. Wir stellen das Modell und seine Besonderheiten vor!

Abarth 595 Competizione: Das Cobi-Modell im Detail

Der Abarth 595 Competizione von Cobi kommt im Maßstab 1:35 daher und ist eine detailgetreue Nachbildung des zweitsportlichsten Verbrenner-Fiat 500. Das Modell besteht aus 71 Bausteinen mit – und das ist mitunter ein großer Unterschied zu Lego – Aufdrucken. Zu den Funktionen gehören unter anderem rotierende Räder. Eine übersichtliche Bauanleitung soll den Aufbau unkompliziert gestalten.



Empfehlenswerte Alternativen: Weitere Fiat-Modelle von Cobi

Abarth 595 von Cobi im Maßstab 1:12

Auch im Maßstab 1:12 ist der Abarth 595 von Cobi erhältlich; dann allerdings in der klassischen Form. Das Modell besteht aus 1091 Bausteinen und bietet Funktionen wie dreh- und schwenkbare Räder, ein funktionstüchtiges Lenkrad, zu öffnende Türen und einen detaillierten Innenraum im roten Design. Es misst aufgebaut 24 cm in der Länge, elf Zentimeter in der Breite und zwölf in der Höhe.



Abarth 595 Executive Edition – ebenfalls von Cobi

In der etwas teureren Executive Edition besteht der Abarth 959 von Cobi im Maßstab 1:12 aus 1223 Bausteinen. Zur Ausstattung gehört ein schwarzer Displaysockel sowie ein Typenschild. Das Modell misst nach dem Zusammenbau 24 cm in der Länge, elf Zentimeter in der Breite und zwölf in der Höhe.



Cobi-Abarth 595 im Maßstab 1:35

Auch der Abarth 595 im Maßstab 1:35 ist eine Nachbildung des sportlichen Fiat 500 aus den 1960er Jahren. Das Modell besteht aus 70 Bausteinen und kommt ohne Aufkleber aus, da alle Details durch Aufdrucke dargestellt werden. Nach dem Zusammenbau ist das Modell neun Zentimeter lang. Die rotierenden Räder ermöglichen es, das Modell zu bewegen. Ein Schild mit dem Namen des Fahrzeugs ist ebenfalls Teil des Bausets.



Was ist der Unterschied zwischen Cobi und Lego?

Der Hauptunterschied zwischen Cobi und Lego liegt in der Ausrichtung und dem Design der Modelle. Lego ist bekannt für vielseitige, universelle Bausteine, die für eigene kreative Projekte verwendet werden können. Cobi hingegen fokussiert sich stärker auf detailgetreue und lizenzierte Modelle, insbesondere von historischen Fahrzeugen, Militärfahrzeugen oder auch Architektur.

Kann man Cobi und Lego verbinden?

Cobi-Steine und Lego-Steine sind grundsätzlich kompatibel, da beide das gleiche Steckprinzip und ähnliche Maße verwenden. Es gibt jedoch Unterschiede in der Verarbeitung. Zudem setzt Cobi vermehrt auf bedruckte Teile, die langlebiger als Aufkleber sind.