Wir alle wissen: Wenn sich die Tanknadel in Richtung Reserve bewegt, wird es langsam höchste Zeit, endlich mal eine Tankstelle anzusteuern. Doch, Halt: Der Bordcomputer zeigt ja noch noch einige Restkilometer an. Wie verlässlich aber ist die Kalkulation des Bordcomputers? Und was passiert, wenn die Restkilometer auf null sinken? Bleibt man dann sofort liegen oder kann man unbesorgt noch einige Kilometer zurücklegen? Fragen über Fragen – und das Video der AUTO ZEITUNG gibt Antworten!

