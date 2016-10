Tesla Model X (2016): Preis (Update!)

Nur wenige Monate nach seinem Marktstart streicht Tesla das Einstiegsmodell X 60D für 86.300 Euro. Somit startet der Preis für das Tesla Model X (2016) als 75D bei 96.100 Euro!



Das Tesla Model X ist nicht mehr als Einstiegsvariante 60D erhältlich. Erst im Juli wurde der Tesla Model X 60D (2016) zum Preis von 86.300 Euro vorgestellt. Warum Tesla nicht mehr den X 60D mit einer Reichweite von 355 Kilometern anbietet, ist allerdings unbekannt. Spekuliert wird über ein gänzlich neues Einstiegsmodell, das den Platz vom Tesla Model X 60D einnimmt. Tatsächlich teilte sich das Tesla Model X 60D (2016) den 75kWh-Akku mit dem nächst größeren 75D, wurde allerdings per Software gedrosselt. Die Leistung belief sich beim Tesla Model X 60D (2016) auf 332 PS, die das SUV in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 spurten ließen. Nun aber läuft die Einstiegsvariante 60D aus, sodass der gut 10.000 Euro teurere 75D die Basis darstellt. Dessen Preis beginnt bei 98.900 Euro! Das nächst stärkere Model X 90D mit 489 Kilometern Reichweite kostet 109.400 Euro, die Top-Variante P100D mit fast 500 Kilometer Reichweite und satten 762 PS sogar 153.000 Euro. Dazwischen sortiert sich das Tesla Model X P90D mit 467 Kilometern Reichweite und einem Preis von 131.300 Euro ein.

Preis Tesla Model X: ab 96.100 Euro

Beim Tesla Model X handelt es sich nach dem Roadster und der Limousine Model S um das dritte serienreife Fahrzeug der Marke Tesla. Schon 2012 erschütterte Tesla-Milliardär Musk etablierte Automarken mit seinem Model S speziell in Nordamerika in ihren Grundfesten und holt nun zum nächsten Schlag aus. Denn der Tesla Model X (2016) trifft die Konkurrenz an ihrer empfindlichsten Stelle: dem lukrativen SUV-Geschäft. Als Technikspender für das SUV dient das Tesla Model S P85D. Das 762 PS Elektro-Auto punktet mit einer Reichweite von 400 Kilometern, dann müssen die Batterien wieder aufgeladen werden. Wie die Limousine bietet das Tesla Model X bis zu sieben Personen Platz, das Raumangebot fällt allerdings deutlich üppiger aus.

Alexander Koch