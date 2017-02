BMW 530d/Mercedes E 350 d/Audi A6 TDI/Volvo S 90: Test

Der neue BMW 5er im ersten Fahrvergleich

Wenn BMW nun also an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen will, dann könnte die Messlatte kaum höher liegen. Als wäre der eigene Anspruch nicht genug, wächst auch noch der Druck von außen immens. Denn Mercedes hat die neue E-Klasse gerade als intelligenteste Hightech-Businesslimousine positioniert, Audi den A6 längst als Preis-Leistungs- und Qualitätsmaßstab etabliert, und Volvo legte ...