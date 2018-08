Dieser Kommentar widmet sich der aktuellen Situation auf deutschen Albtraum-Autobahnen. Gefährliche Lkw-Schwemme, vermüllte Rastplätze und lange Staus kennt hierzulande fast jeder Autofahrer. Wir suchen nach Lösungen.

Seit Stunden habe ich mich nachts auf der Autobahn nun schon im Stau an schier endlosen Lkw-Kolonnen vorbeigequält. Jetzt ist die Baustelle am Stauende in Sicht. Also schnell noch einmal tanken, und weiter geht’s. Doch auf der Ausfahrt ragt plötzlich ein dunkler Sattelzug vor mir auf. Sein Fahrer schläft, ich selbst bin nach dem haarscharfen Ausweichmanöver dagegen wieder hellwach. Doch meine Odyssee hat erst angefangen: Eine Wand aus Lastwagen versperrt jede Zufahrt zur Tankstelle. Doch irgendwie komme ich rückwärts an eine Zapfsäule. Wie durch ein Wunder finde ich nach dem Tanken noch einen Parkplatz. Beim Öffnen der Autotür strömt mir schon der Gestank aus den Müllbergen rund um den nicht geleerten Abfalleimer entgegen. Und als ich endlich das WC gefunden habe, fehlt auch noch das Klopapier. Albtraum Autobahn. Unglaubliche 1,45 Millionen Kilometer Stau mussten wir im letzten Jahr ertragen, mehr als dreimal so viele wie 2011. Doch der Rekord wird dieses Jahr sicher wieder gebrochen – bei 438 Dauer-Baustellen auf den Autobahnen. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung hat sich die Regierung nun entschlossen, diese zu sanieren: 150 Mrd. Euro sind dafür eingeplant. An Geld mangelt es also nicht. Mehr zum Thema: Aktuelles zur PKW-Maut in Deutschland

Lösungsvorschlag im Video

Der Zustand unserer Autobahnen & Rastplätze stinkt zum Himmel