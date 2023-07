Um das Smartphone im Auto angenehm zu platzieren, ist eine Handyhalterung unerlässlich. Wir stellen fünf Produkte und deren Besonderheiten vor.

Obwohl die meisten modernen Autos ein eingebautes Navigationssystem im Cockpit besitzen, ist die Routenplanung per Smartphone längst zur Gewohnheit geworden. Um dem Telefon einen guten Platz am Armaturenbrett zu bieten, gibt es seit vielen Jahren Handyhalterungen, die meist in die Lüfter der Klimaanlage oder des Gebläses eingehakt werden. Diese Artikel zählen zu den beliebtesten im Netz.

Disclaimer: Die Sicherheit im Straßenverkehr genießt oberste Priorität, weshalb die aktive Bedienung des Smartphones während der Fahrt strengstens untersagt ist. Die Handyhalterungen dienen lediglich dazu, das Smartphone als unterstützendes Instrument – in erster Linie zu Navigationszwecken – zu verwenden.

Das sollte eine Handyhalterung mitbringen

Natürlich gibt es gewisse Anforderungen, welche eine gute, moderne Handyhalterung erfüllen sollte. Dazu zählen in erster Linie:

Fester Halt am Lüftungsschacht, der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett

Drehbarkeit, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln

Platzsparend

Vorteilhaft ist außerdem, wenn die Halterung mit einer Ladefunktion, in der Regel per Magnet, ausgestattet ist.

Vicseed Handyhalterung für Mac und Android

Bei Amazon ist die Vicseed Handyhalterung für das Armaturenbrett ein oft aufgerufenes Produkt. Der Artikel wird mittels Klebefläche angebracht und fällt kaum auf. Die Magsafe-Technologie, welche das Smartphone mit der Halterung verbindet, ist mit diversen Herstellern, darunter auch Apple und Samsung, kompatibel. Dank des Kugelgelenks ist die Position zudem flexibel einstellbar.

Das Produkt kostet 36 Euro – zuzüglich eines 4 Euro Coupons, welcher an der Kasse abgezogen wird.

Halterungen mit Ladefunktion

Die Auckly Handyhalterung bietet neben sicherem Halt über die Lüftung eine Ladefunktion, sodass ein iPhone oder Telefon diverser Android-Hersteller per elektromagnetischer Induktion mit Strom versorgt wird. Für 36 Euro ist Auckly-Halterung mit 360-Grad-Funktion erhältlich.

Eine weitere Halterung mit Ladefunktion bietet die Firma Joyroom an. Auch hier wird das System in der Autolüftung eingehakt und kann Smartphones der Hersteller Apple, Samsung und Xiaomi aufladen. Der Preis beläuft sich in diesem Fall auf 34 Euro.

Der dritte Artikel mit Ladefunktion von ESR wird ebenfalls per Lüftung eingesetzt. Allerdings ist dieses System ausschließlich für iPhones der Serie 12 bis 14 gedacht. Dieses drehbare Device, welches aufgrund des starken Magnets ohne zusätzliche Klemmbacken auskommt, hat einen Preis von 27 Euro.

Alternative: Klassische Handyhalterung

Bei Amazon gibt es zudem Produkte ohne großen Schnickschnack. Die Handyhalterung von Cindro wird einfach in den Lüftungsschacht am Armaturenbrett gehangen und hält das Telefon mittels Klemmbacken in Position. Dank der 360-Grad-Funktion ist die Halterung im Hoch- oder Querformat ausrichtbar. Kompatibel sind Apple-Geräte, sowie diverse Android-Telefone. Die Kosten belaufen sich auf 12 Euro inklusive eines zusätzlichen Rabattes von 30 Prozent an der Kasse.

