An sich sind Systeme wie Apple CarPlay oder Android Auto eine feine Sache: Sie sorgen dafür, dass das Smartphone mit dem Auto verbunden wird. Das Telefonieren oder das Musikhören über Streaming-Dienste wie Spotify ist dann über das Display des Autos möglich. Und das, ohne dass man dazu das Handy in die Hand nehmen müsste. Das ist ja nicht nur gefährlich, sondern, aus gutem Grund, auch verboten. Soweit die Theorie. In der Praxis ist die Sache leider nicht immer so einfach. Denn gerade ältere Autos ab dem Baujahr 2015 verfügen zwar über Apple Carplay oder Android Auto. Allerdings lässt sich die Verbindung zwischen und Handy und Auto bei diesen älteren Modellen meist noch nicht kabellos – etwa per Bluetooth – herstellen. Vielmehr braucht man ein USB-Kabel, um Auto und Handy zu "connecten“. Die Folge: Hoffnungsloser Kabelsalat in der Mittelkonsole.

Das muss nicht sein! Wir haben die besten Wireless-Adapter wie Carpuride H02, Carlinkit 5.0 und Aixuan TAB09 für Apple CarPlay und Android Auto getestet. Die Ergebnisse zeigt Produkttester und AUTO ZEITUNG-Redakteur Markus Henrichs im Video!

Produkttest Adapter für Apple CarPlay & Android Auto Die besten Drahtlos-Adapter

Alle Drahtlos-Adapter in der Übersicht

