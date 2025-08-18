Erstmals im Programm ist ein Kastenwagen mit L-förmiger Trennwand aus Metall. Sie ermöglicht den Transport besonders langer Gegenstände auf der Fahrerseite, während in der zweiten Reihe bis zu zwei Einzelsitze verbaut sind. Zwei Schiebetüren gehören zum Serienumfang.

Volkswagen Nutzfahrzeuge baut das Programm der aktuellen Transporter-Generation aus. Neben Kastenwagen und Kombi sind nun auch ein Pritschenwagen mit Doppelkabine, ein Kastenwagen Plus sowie ein Kastenwagen mit spezieller L-Trennwand verfügbar. Motorenseitig reicht das Angebot in allen Varianten vom 110 PS (81 kW) bis 150 PS (110 kW) starken Turbodiesel, optional mit Allradantrieb 4Motion. Neu ist auch ein E-Antrieb mit bis zu 210 kW (286 PS). Optional gibt es Ausstattungen wie die robust beplankte "PanAmericana"-Version oder die "Edition" mit schwarzem Dach und 17-Zoll-Felgen. Die Preise starten bei 38.525 Euro für den Kastenwagen Plus, 39.990 Euro für den Kastenwagen mit L-Trennwand und 41.158 Euro für die Pritsche mit Doppelkabine (alle Preise ohne Mehrwertsteuer, Stand: August 2025).

Drei neue Karosserievarianten für den VW Transporter

Erstmals im VW-Programm ist ein Kastenwagen mit L-förmiger Trennwand aus Metall. Sie ermöglicht den Transport besonders langer Gegenstände auf der Fahrerseite, während in der zweiten Reihe bis zu zwei Einzelsitze verbaut sind, die durch die L-förmige Trennwand vom Laderaum räumlich getrennt werden. Zwei Schiebetüren gehören zum Serienumfang. Der VW Transporter als Pritschenwagen mit Doppelkabine bietet bis zu sechs Sitzplätze und eine 4,2 m² große Ladefläche. Der zweite Beifahrersitz ist dabei optional. Der Kastenwagen Plus ist auf den kombinierten Transport von Personen und Gütern ausgelegt. Er bietet bis zu sechs Sitze und eine Trennwand mit Fenster zwischen Fahrgast- und Laderaum. Serienmäßig gibt es eine Schiebetür auf der Beifahrerseite, eine zweite Tür auf der Fahrerseite ist optional erhältlich.