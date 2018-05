Der jüngste Rückruf bei VW betrifft den Polo (Mai 2018): Wegen Problemen mit den Gurtschloss-Halterungen an der Rückbank müssen 219.000 betroffene Autos in die Werkstatt. Das müssen VW-Fahrer jetzt wissen!

Der Autobauer Volkswagen ruft insgesamt 219.000 Polo-Exemplare der aktuellen Generation (AW) im Mai 2018 in die Werkstatt. Die sechste Generation ist 2017 auf den Markt gekommen. Grund für den umfangreichen Rückruf seien Probleme mit den Gurtschloss-Halterungen der Rückbank. Medienberichten zufolge habe eine finnische Zeitschrift bei einem Test herausgefunden, dass bei einem schnellen Spurwechsel das Schloss des äußeren linken Rücksitzes aufspringen könne: Bei einem voll besetzten Fahrzeug mit fünf Personen könnten zwei Gurtschlösser übereinander gedrückt werden, so dass das eine Schloss das andere öffne. Um das Problem zukünftig zu verhindern, solle im Zuge des VW-Rückrufs und per Produktionsänderungen die neue technische Lösung umgesetzt werden. Betroffene Autohalter werden schriftlich informiert. Bis dahin könnten die Fahrzeuge weiterhin gefahren werden. Der VW-Konzern rate seinen Kunden jedoch, den mittleren Rücksitz vorerst nicht zu benutzen.

Rückruf VW Polo (Mai 2018)

Der Diesel-Skandal lässt Volkswagen keine Ruhe. Wegen unzulässiger Abgastechnik ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im November 2017 auch beim VW Touareg II einen Rückruf an. Davon seien in Deutschland 25.800 und weltweit 57.600 Fahrzeuge betroffen, teilte das KBA mit. Betroffen ist der Geländewagen mit dem 3,0-Liter-TDI und der Euro-Norm 6 aus den Modelljahren 2014 bis 2017. Die Produktion von Neufahrzeugen habe Volkswagen bereits umgestellt, eine von VW vorgelegtes neue Version der Abgas-Software sei vom KBA geprüft und freigegeben worden. Die Behörde hatte zwei unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung festgestellt: Zum einen springe auf dem Prüfstand eine "schadstoffmindernde Aufwärmstrategie" an, die aber auf der Straße überwiegend nicht aktiviert werde. Zum zweiten sei bei Fahrzeugen mit SCR-Abgaskatalysator eine Strategie eingesetzt worden, die unter bestimmten Bedingungen die Nutzung der Harnstofflösung AdBlue unzulässig einschränkt. Der Verdacht, dass es auch beim VW-Touareg II Unregelmäßigkeiten geben könnte, kam schon im Sommer 2017 auf. Ende Juli hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mitgeteilt, auch die VW-Tochter Porsche habe – beim Cayenne – eine illegale Abgas-Software eingesetzt und einen Pflicht-Rückruf angeordnet. Der betroffene VW Touareg II hat baugleiche Teile wie der Cayenne.

November 2017: KBA-Rückruf für VW Touareg II 3.0 TDI

Im Sommer 2017 stand Volkswagen ein großer Rückruf wegen Problemen mit dem ABS ins Haus. Betroffen waren nicht nur Modelle der Marke VW, sondern auch Fahrzeuge von Skoda und Audi. Über 385.000 Autos mussten in Deutschland in die Werkstatt. In der Schweiz waren nochmal gut 22.000 Pkw von dem Rückruf betroffen. Grund für den Rückruf war ein Defekt des ABS: In Grenzsituationen wie beim Übersteuern, Untersteuern oder bei Vollbremsungen kann die Stabilisierungsfunktion ausfallen oder nicht mehr richtig funktionieren. Die Ursache: Im Steuergerät kann es laut VW es zu einer "thermomechanischen Überlastung" kommen. Behoben wurde der Fehler mit einem Software-Update für das Steuergerät, das in der Werkstatt rund eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Alle betroffenen Fahrzeughalter wurden per Post angeschrieben und über den Rückruf informiert.

Juli 2017: Rückruf wegen ABS bei VW

Der Rückruf bei VW bezog sich auf verschiedene Modelle unterschiedlicher Baujahre. Rund 340.000 Rückrufe galten den zwischen 20. Mai 2008 und 28. August 2010 gefertigten Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta und Scirocco.