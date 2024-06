Könnte ein VW Polo R Realität werden? Die Illustration zeigt, wie scharf ein Serienmodell aussehen könnte. Lasst uns mal hinsichtlich Motor, PS-Leistung und Preis spekulieren.

Wie realistisch ist ein VW Polo R? Seit dem Polo R WRC warten wir auf eine neue Kleinwagenrakete aus dem Hause Volkswagen. Der Polo GTI ist mit seinen 207 PS bereits ein echter Spaßmacher. Ein R würde in allen Belangen aber noch einmal eine Schippe drauflegen. Der EA888-Vierzylinder kommt im Golf R auf 320 PS – mit etwas Respektabstand wäre also ein Motor mit 250 PS vorstellbar. In unter sechs Sekunden von null auf 100 km/h und 250 km/h Spitze dürften damit gar kein Problem sein und selbst Sportwagenfahrer ins Schwitzen bringen. Der VW Polo R wäre technisch gesehen also kein Hexenwerk. Mehr zum Thema: Das ist das VW Polo Facelift

Illustration des VW Polo R