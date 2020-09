Mit dem VW ID.4 (2020) möchten die Wolfsburger die Massen mobilisieren und elektrifizieren: Nicht umsonst wird das kompakte SUV sowohl in Deutschland als auch in China und in den USA produziert und verkauft. Wie der bereits bekannte ID.3 basiert auch das neue Elektroauto auf der Modularen Elektrifizierungsbaukasten des Volkswagen-Konzerns. Neben Reichweiten von bis zu 520 Kilometern bietet der ID.4 Heck- oder Allradantrieb sowie verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen. Im Video stellen wir den elektrischen Crossover vor. Mehr zum Thema: Der VW ID.4 im Fahrbericht

Elektroauto VW ID.4 (2020): Preis, Marktstart & Innenraum Das elektrische Weltauto ID.4