Massive Preissenkung: Derzeit wird der VW ID.3 in China für nicht einmal 16.000 Euro angeboten. Wie eine Preisdifferenz von über 23.000 Euro zum deutschen Markt zustande kommt, erklärt die AUTO ZEITUNG hier!

Der VW ID.3, jüngst im Frühjahr 2023 überarbeitet, startet in Deutschland derzeit zu einem Preis von 39.995 Euro (ID.3 Pro, mittlere Batterie, Stand: Juli 2023). Jetzt aber kommt der Kracher: Auf dem großen Automarkt China senkt Wolfsburg für seinen elektrischen Kompakten derart radikal die Preise, dass er vor Ort für nur noch 125.900 Yuan, umgerechnet rund 15.870 Euro, angeboten wird. Aber: Das Angebot ist auf den Juli 2023 und maximal 7000 Fahrzeuge beschränkt. Hintergrund des massiven Rabatts ist der für Volkswagen unbefriedigende Absatz von E-Autos in China. Zwar hatte sich dort der Absatz von rein elektrischen Autos seit 2021 nahezu verdoppelt (Statista), profitiert davon haben aber vor allem BYD und (34 %) und Tesla (7 %). Der Marktanteil von Volkswagen in China bei Elektroautos beträgt derzeit drei Prozent. Zu wenig für die Ansprüche der Wolfsburger Marke. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das VW ID.3 Facelift (2023) im Video: