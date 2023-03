Endlich wieder ein Volkswagen, der seinen Namen verdient? Mit der Studie VW ID.2 All gibt der Wolfsburger Autobauer im März 2023 einen äußerst seriennahen Ausblick auf den kleinen Bruder des ID.3, der optisch auf Anhieb Erinnerungen an den Golf 4 – den Golf unter allen "Gölfen – weckt. Technisch basiert der Neuling wie alle Elektroautos aus dem Hause VW auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten, weist aber doch einige technische Eigenheiten auf. Im Video stellt die AUTO ZEITUNG den VW ID.2 All (2023) – frei übersetzt: "ein ID für alle" – vor und zeigt das nicht minder interessante Interieur, das mit einem optischen Kniff aufwartet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

