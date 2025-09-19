Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Enttarnt: So wird der VW ID. Polo (2026) aussehen

Bei der IAA 2025 zeigte Volkswagen neue Bilder des VW ID. Polo (GTI) – allerdings noch mit Tarnfolie versehen, die den Blick auf das Seriendesign verschleierte. Kein Problem, haben wir doch dafür exklusive Computer-Illustrationen angefertigt, die den elektrischen Polo endlich und endgültig im finalen Blechkleid zeigen. Soweit erkennbar, übernimmt der Kleinwagen nahezu alle prägenden Designelemente der Studie ID.2all. Laut VW soll der Strom-Polo ab unter 25.000 Euro zu haben sein. Zum Vergleich: Der zuletzt 2021 überarbeitete Verbrenner-Polo steht ab 20.135 Euro im Konfigurator (Stand: September 2025).

VW benennt ID.2-Serienmodell um in ID. Polo

Back to the roots: Wie VW im Vorfeld der IAA 2025 verkündet, wird das Serienmodell der Studie ID.2all in Anlehnung an das etablierte Verbrenner-Pendant VW ID. Polo heißen. Auch das GTI-Siegel übernimmt VW erstmals für einen elektrischen Sport-Ableger, bisher wurden sie unter als GTX vermarktet – konkret wird es also einen VW ID. Polo GTI geben. Vertriebsvorstand Martin Sander erklärt: "Ein Modell wie der Polo zeigt, wie kraftvoll ein Name sein kann: Er steht für Verlässlichkeit, Persönlichkeit und Geschichte."