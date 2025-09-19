Serienmodell enttarnt: So sieht der VW ID. Polo aus!
Zur IAA 2025 hatte VW das ID. Polo-Serienmodell im Gepäck – allerdings noch leicht getarnt. Was wir nun mit unserer exklusiven Computer-Illustration ändern!
Enttarnt: So wird der VW ID. Polo (2026) aussehen
Bei der IAA 2025 zeigte Volkswagen neue Bilder des VW ID. Polo (GTI) – allerdings noch mit Tarnfolie versehen, die den Blick auf das Seriendesign verschleierte. Kein Problem, haben wir doch dafür exklusive Computer-Illustrationen angefertigt, die den elektrischen Polo endlich und endgültig im finalen Blechkleid zeigen. Soweit erkennbar, übernimmt der Kleinwagen nahezu alle prägenden Designelemente der Studie ID.2all. Laut VW soll der Strom-Polo ab unter 25.000 Euro zu haben sein. Zum Vergleich: Der zuletzt 2021 überarbeitete Verbrenner-Polo steht ab 20.135 Euro im Konfigurator (Stand: September 2025).
VW benennt ID.2-Serienmodell um in ID. Polo
Back to the roots: Wie VW im Vorfeld der IAA 2025 verkündet, wird das Serienmodell der Studie ID.2all in Anlehnung an das etablierte Verbrenner-Pendant VW ID. Polo heißen. Auch das GTI-Siegel übernimmt VW erstmals für einen elektrischen Sport-Ableger, bisher wurden sie unter als GTX vermarktet – konkret wird es also einen VW ID. Polo GTI geben. Vertriebsvorstand Martin Sander erklärt: "Ein Modell wie der Polo zeigt, wie kraftvoll ein Name sein kann: Er steht für Verlässlichkeit, Persönlichkeit und Geschichte."