Das VW Sharan Facelift (2015) ist als 5- und 7-Sitzer erhältlich und bietet ein Kofferraumvolumen von bis zu 2430 Liter. Der Innenraum wirkt allerdings schon etwas angestaubt. Wir fassen die Maße, die Motoren sowie die Anhängelast zusammen und nennen den Preis.

Im Frühjahr 2015 kam das bislang letzte VW Sharan Facelift auf den Markt, das zum Preis ab 42.080 Euro erhältlich ist (Stand: Dezember 2021). Neben erweiterten Fahrerassistenzsysteme, darunter die serienmäßige Multikollisionsbremse – optional gibt es ein Front-Radar mit City-Notbremsfunktion, Abstandsradar, Spurhalte-Helfer sowie einen Aus- und Einpark-Assistenten – profitierte der Van bei der Modellpflege vom modularen Infotainment-Baukasten mit verschiedenen Touchscreen-Systemen und fünf beziehungsweise 6,5 Zoll Display-Größe. Per MirrorLink können außerdem iOs- und Android-Geräte verbunden und ausgewählte Smartphone-Apps auch im Auto genutzt werden. Steht der Sharan (Maße: 4854 mm Länge, 1904 mm Breite, 1720 mm Höhe) beim Kofferraumvolumen mit 809 bis 2430 Litern (7-Sitzer: 267 bis 2297 l) nach wie vor glänzend da, wirkt der Innenraum des seit 2010 gebauten Vans mittlerweile aber doch recht angestaubt und das Motorenangebot ist dünn. Derzeit ist das VW Sharan Facelift (2015) ausschließlich mit dem 150 PS starken 1.4 TSI erhältlich, wahlweise mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder -Doppelkupplungsgetriebe. Damit bietet der Van eine Anhängelast von bis zu 1800 Kilogramm (gebremst). Ein Nachfolger für den Sharan im schwächelnden Segment der Vans ist nicht in Sicht. Vielmehr dürfte er weiterlaufen, bis strengere Abgasnormen größere Investitionen in die Antriebstechnik erfordern und damit das Aus besiegeln. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis, Innenraum & Maße des VW Sharan Facelift (2015)