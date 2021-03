Bei diesem Duell treffen Welten aufeinander: Der für die Masse und für den Alltag gemachte VW Golf 8 R trifft auf den vergleichsweise spitz ausgelegten Honda Civic Type R, dessen Design polarisiert. In einem sind sich die beiden Kontrahenten der Kompaktklasse aber äußerst ähnlich: beim Motor. Während der Wolfsburger aus seinem 2,0-Liter-Vierzylinder 320 PS herausholt und auf alle vier Räder verteilt, bringt der Japaner seine 320 PS – ebenfalls aus einem Zweiliter-Vierzylinder – ausschließlich über die Vorderräder auf die Straße. Ob und wenn ja, welchen Unterschied dies macht, probiert Carwow in seinem Video unten aus. Oben stellen wir den Honda Civic Type R im Fahrbericht vor. Mehr zum Thema: Das ist der Honda Civic Type R

VW Golf 8 R/Honda Civic Type R im Carwow-Video: