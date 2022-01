In diesem Dragrace gehen der VW Golf R und der Cupra Leon an ihr Limit. Natürlich, denn beide wollen das Beschleunigungsrennen gewinnen! Der Golf R tritt mit einem Kampfgewicht von 1550 Kilogramm und einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor an. Damit verfügt er über 320 PS (235 kW) und 420 Newtonmeter Drehmoment. Der Cupra Leon hat den gleichen Motor, aber ist mit 300 PS (221 kW) und 400 Newtonmeter Drehmoment etwas leistungsschwächer. Dafür ist er mit 1395 Kilogramm aber auch leichter als der Golf-Gegner (1476 kg). Das Video von CarWow unten zeigt, wer das annähernd chancengleiche Rennen gewinnt. Das Video oben zeigt den VW Golf R. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten VW Golf GTI/Skoda Octavia RS/Cupra Leon: Vergleich Dreikampf der Konzernsportler

Der VW Golf R gegen den Cupra Leon im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen



Auch interessant: