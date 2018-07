Mit 300 PS und Allradantrieb erhebt der VW 7 Golf R unverhohlen Anspruch auf den Kompaktsportler-Thron. Dafür muss er allerdings an Audi S3 Sportback und BMW M135i xDrive vorbei!

Als stärkstes Serienmodell in der Geschichte der Baureihe bringt der allradgetriebene VW Golf 7 R satte 300 PS auf den Asphalt. In Kombination mit den bekannten Tugenden des Wolfsburger Bestsellers präsentiert sich das Golf-Topmodell damit als ausgesprochen attraktive Alternative im Segment der Power-Kompakten. Dort hat sich der sehr ausgewogene Audi S3 Sportback, der über die identische Antriebstechnik wie der Golf R verfügt (Zweiliter-Vierzylinder mit 300 PS), als feste Größe etabliert. Der wahlweise auch nur mit Hinterrad- statt Allradantrieb verfügbare BMW M135i xDrive erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit – vor allem bei jenen Kunden, die die dynamischen Qualitäten ihres Gefährts über alle anderen Fahrzeugeigenschaften stellen. Außerdem kommt er als einziger im Vergleichstest mit einem Reihensechszylinder, der 320 PS auf die Straße wuchtet. Bringt der neue Golf R das Potenzial mit, sich gegen diese starke Konkurrenz durchzusetzen? Unser Vergleichstest liefert die Antwort

VW Golf 7 R/BMW M135i/ Audi S3: Vergleichstest

Bei allem sportlichen Eifer und gesteigerten Leistungspotenzial – im grundlegenden Wesenszug ist der VW Golf 7 R vor allem eines: ein Golf. Das Topmodell weist in puncto Karosserie praktisch sämtliche Qualitäten auf, die die gesamte Baureihe zum besten Vertreter der Kompaktklasse und zu Deutschlands beliebtestem Auto machen. Dabei gilt: Der Golf ist nicht in allen Wertungspunkten der Beste – beispielsweise ist der Audi qualitativ hochwertiger und der BMW etwas übersichtlicher. Aber in der Summe seiner Eigenschaften bleibt so gut wie unschlagbar. Im Vergleich zum Audi und vor allem zum wesentlich knapper geschnittenen BMW bietet der Wolfsburger vorn wie hinten das größte Raumangebot. Wegen der angetriebenen und dadurch größer bauenden Hinterachse büßt der Golf R beim Kofferraumvolumen 37 Liter gegenüber den Frontantriebs-Versionen ein. Bei voller Bestuhlung bietet somit der BMW 1er mit 360 Litern das größte Gepäckabteil (Audi: 340, VW: 343 Liter). Bei umgeklappter Rückbank setzt sich der Golf mit 1233 Litern wieder an die Spitze vor 1er (1200 l) und S3 Sportback (1180 l). Neben den deutlich engeren Platzverhältnissen büßt der M135i unter anderem wegen seiner weniger sorgfältigen Verarbeitung wertvolle Punkte gegenüber S3 und Golf R ein. Hinzu kommt die knappere Sicherheitsausstattung des Müncheners. Für Audi und VW optional erhältliche hintere Seitenairbags oder Sicherheitssysteme wie Spurwechselassistent und Abstandsregler sind in der Preisliste des Müncheners beispielsweise nicht zu finden.

Karosserie Max. Punkte VW Golf R Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Raumangebot vorn 100 72 70 65 Raumangebot hinten 100 60 57 55 Übersichtlichkeit 70 41 41 42 Bedienung/ Funktion 100 88 89 88 Kofferraumvolumen 100 29 28 30 Variabilität 100 35 35 35 Zuladung/ Anhängelast 80 25 21 23 Sicherheit 150 88 87 76 Qualität/ Verarbeitung 200 150 154 146 Kapitelbewertung 1000 588 582 560

Sicher, die Komforteigenschaften der kompakten Kraftprotze zählen nicht zwingend zu den kaufentscheidenden Faktoren. Gleichzeitig schadet es aber auch nicht, wenn es auf dem Heimweg nach rasanten Runden auf der Rennstrecke sowie im hektischen alltäglichen Straßenverkehr ausreichend bequem an Bord zugeht. Den vermeintlichen Gegensatz zwischen Dynamik und Komfort lösen VW Golf 7 R und BMW M135i besonders gut. Vor allem der VW schnürt ein überzeugendes Rundum-Wohlfühlpaket. Dazu zählen seine sehr guten Sitze mit viel Seitenhalt und das vor allem bei höheren Geschwindigkeiten angenehm niedrige Geräuschniveau. Zum Kapitelsieg des VW trägt nicht zuletzt auch das gute Federungsverhalten seines Fahrwerks mit adaptiven Dämpfern (1000 Euro) bei. Im Komfort-Modus hält der Golf Fahrbahnunebenheiten jedweder Art recht gut von den Insassen fern – trotz der optionalen 19-Zoll-Rädern. Bei gröberen Schlägen kann allerdings die Hinterachse mitunter recht unelegant poltern. Wie es besser geht, zeigt der ebenfalls mit einstellbaren Dämpfern (760 Euro) versehene BMW. Sein Fahrwerk kombiniert schnelles und geschmeidiges Ansprechverhalten mit hohen Federungsreserven. Hinzu kommt die insgesamt angenehm dezente Lautstärke im Innern des 1er. Und er verwöhnt die Ohren der Insassen zudem mit dem herrlichen Klang seines turboaufgeladenen Reihensechszylinders. Der Audi tritt ohne adaptives Dämpfersystem (980 Euro) an – und erreicht in puncto Federungskomfort nicht das Niveau der Rivalen. Zwar ist sein konventionelles Fahrwerk vergleichsweise weich abgestimmt, dennoch hinterlässt der S3 einen eher steifbeinigen Eindruck: Die Sportback-Karosserie ist permanent in Bewegung. Dafür entschädigt der S3 mit guten Sitzen, die es im direkten Vergleich mit denen von 1er und Golf aber etwas an Seitenhalt missen lassen.

Fahrkomfort Max. Punkte VW Golf R Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Sitzkomfort vorn 150 140 138 132 Sitzkomfort hinten 100 72 70 66 Ergonomie 150 130 128 128 Innengeräusche 50 29 27 28 Geräuscheindruck 100 63 63 65 Klimatisierung 50 36 36 36 Federung leer 200 127 123 133 Federung beladen 200 128 122 131 Kapitelbewertung 1000 725 707 719

Egal ob die beiden mächtig unter Druck gesetzten, baugleichen Vierzylinder aus dem VW-Regal oder der traumhafte Reihensechszylinder des BMW: Jeder einzelne Triebsatz erzeugt bei jedem Gasstoß Gänsehaut. Ja, auch im Golf. Wie im Audi entfaltet sich sein bulliges Drehmoment (max. 380 Nm) zwischen 1800 und 5500 Touren. Der Tritt aufs Gaspedal reißt beide regelrecht aus dem Stand nach vorn. Mit kehlig knurrendem Getöse röhren sie angriffslustig der Tempo-100-Marke ent-gegen. Allerdings wirkt der Golf immer eine Spur heftiger. In ihm trompetet der VW-Vorzeigemotor eine Spur lustvoller aus seinen vier Endrohren, hohe Drehzahlen erarbeitet er sich noch energischer als im S3. Das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet im R zudem einen Tick nachdrücklicher. Die Antriebseinheit des VW Golf 7 R reagiert einfach etwas spontaner als die stärker entkoppelte Motor-Getriebe-Einheit des S3. Im Vergleich zum BMW M135i xDrive wirken jedoch beide blass. Der Bayer lebt von seinem kraftvoll von unten anschiebenden und zugleich seidenweich bis ans Drehzahllimit hochschnellenden Reihensechszylinder. Jede Drehzahlebene komponiert eine andere Melodie. Das Ansprechverhalten der Achtstufen-Automatik und des Motors sucht nicht nur in diesem Vergleich seinesgleichen. Lediglich beim sanften Beschleunigen auf der Autobahn wirkt die Automatik durch zu frühes Herunterschalten nervöser als die Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe in Audi S3 und Golf R. In gemessenen Daten lassen sich die Unterscheide allerdings nicht darstellen. Bis Tempo 180 hämmern alle drei Spiegel an Spiegel die Messgerade entlang. Erst an der Zapfsäule zeigt sich, dass der Stärkste im Bunde auch der Durstigste ist: Der M 135i benötigt gut einen Liter mehr auf 100 km als seine Mitstreiter.

Motor und Getriebe Max. Punkte VW Golf R Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Beschleunigung 150 137 137 136 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 90 90 90 Getriebeabstufung 100 90 90 90 Kraftentfaltung 50 37 37 39 Laufkultur 100 78 78 82 Verbrauch 325 199 203 180 Reichweite 25 9 10 7 Kapitelbewertung 1000 640 645 624

Auf dem Handlingparcours nimmt der VW Golf 7 R das Zepter in die Hand. Bereits im Slalom versetzt er seinen Konkurrenten ein schweren Seitenhieb. Wie an der Schnur gezogen wetzt er durch die Hütchengasse und setzt die erste Bestzeit. Die Vorderachse folgt jedem Lenkbefehl mit bestechender Präzision. Untersteuern? Absolute Fehlanzeige. Dazu portioniert der Haldex-Allradantrieb die Kraft bedarfsgerecht zwischen den Achsen. Der Golf R ist auf Performance abgestimmt. Der Race-Modus schärft Antrieb und Fahrwerk deutlich nach, und das ESC (ESP) ist nun vollständig abschaltbar. Ein Problem? Nein, ein absoluter Gewinn. Zusammen mit der zielgenauen Lenkung und dem enormen Grip, den die optionalen 19-Zoll-Räder mit Bridgestone-Bereifung aufbauen, ist der Golf in diesem Vergleich auch auf dem Handlingkurs unschlagbar. Aber vor allem ist er alles andere als langweilig. Wie kein Golf zuvor lässt sich der 300-PS-Wolfsburger auch übers Gaspedal steuern. Leichte Lupfer reichen, schon lenkt das Heck effektiv mit. Dabei bleibt der VW frei von jeder Hektik und jederzeit spielerisch kontrollierbar. Informationen von Lenkung und Fahrwerk überträgt er mit genau der richtigen Intensität in die Hände seines Fahrers. Der Audi S3 greift zwar grundsätzlich auf die gleiche Technik zurück, kann aber dennoch nicht mithalten. Ihm fehlt das bissige Einlenkverhalten des Golf R. Dadurch nimmt er weniger Geschwindigkeit mit in die Kurve. Auch im weiteren Kurvenverlauf, in welchem der Golf seine Kraft bereits sehr früh wieder in Vortrieb umsetzen kann, verlangt der deutlich stärker über die Vorderräder nach außen drängende Audi mehr Zurückhaltung. Im Vergleich zum VW, der stoisch auf der Ideallinie verharrt, pendelt der Audi zwischen Über- und Untersteuern im Grenzbereich hin und her. Zwei Gründe dafür sind sicherlich, dass Audi im Gegensatz zu VW beim S3-Testwagen sowohl auf die adaptiven Dämpfer als auch auf eine größeren Bereifung verzichtet hat. Selbst der Schlagabtausch mit dem BMW entscheidet der Golf für sich. Der 1er verwöhnt zwar mit einem Höchstmaß an Rückmeldung, verlangt aber deutlich mehr Fingerspitzengefühl, um sein ganzes Potenzial zu entfalten. Während sich der Golf kompromisslos von einer Kehre in die andere werfen lässt, quittiert der BMW bereits einen Hauch zu viel Geschwindigkeit am Kurveneingang mit hemmungslosem Untersteuern. Feinmotorisch veranlagte Fahrerhände entlocken dem 1er aber enorm viel Fahrfreude – ganz nach Art der bayrischen Marke mit sanftem Hang zum Übersteuern. Den triumphalen Schlussakkord setzt der neue Golf R im Fahrdynamikkapitel mit seinen vor allem bei warmen Bremsen ausgezeichneten Verzögerungswerten.

Fahrdynamik Max. Punkte VW Golf R Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Handling 150 105 100 104 Slalom 100 90 78 83 Lenkung 100 86 84 84 Geradeauslauf 50 40 40 39 Bremsdosierung 30 23 22 21 Bremsweg kalt 150 106 109 102 Bremsweg warm 150 121 107 119 Traktion 100 84 82 82 Fahrsicherheit 150 130 127 125 Wendekreis 20 7 11 12 Kapitelbewertung 1000 792 760 771

Dass der VW Golf 7 R nicht das Kostenkapitel für sich entscheidet, überrascht. Die Gründe finden sich aber schnell: Der VW-Testwagen inklusive der größeren Bereifung, des adaptiven Fahrwerks und der Fahrprofilauswahl zehrt den günstigeren Einstiegspreis gegenüber dem Audi S3 auf. Unterm Strich kostet der Golf 1271 Euro mehr als der Audi, was dem Ingolstädter dieses Kapitel sichert. Der BMW M135i xDrive ist nochmals über 2000 Euro teurer als der Wolfsburger Heißsporn. Zudem verschenken die Bayern wertvolle Zähler für ihren 1er wegen der nur mäßigen Garantiebedingungen.

Kosten/Umwelt Max. Punkte VW Golf R Audi S3 Sportback BMW M135i xDrive Bewerteter Preis 675 146 150 139 Wertverlust 50 15 14 13 Ausstattung 25 23 23 23 Multimedia 50 25 25 24 Garantie/Gewährleistung 50 28 28 20 Werkstattkosten 20 15 15 14 Steuer 10 8 8 8 Versicherung 40 30 32 29 Kraftstoff 55 32 32 28 Emissionswerte 25 21 22 21 Kapitelbewertung 1000 343 349 319

Mit dem VW Golf 7 R haben die Wolfsburger bewiesen: Der Golf ist das beste Auto seiner Klasse. Allerdings diesmal nicht nur, weil er die besten Allroundeigenschaften mitbringt, sondern weil er auch grenzenlosen Fahrspaß bietet. Den zweiten Rang sichert sich der Audi S3. Grundsätzlich bringt der Ingolstädter die gleichen Voraussetzungen mit wie der Golf R, setzt diese aber nicht so konsequent in Fahrdynamik um. Dafür ist er in diesem Testfeld nicht nur der Günstigste, sondern auch bis ins Detail ausgesprochen penibel verarbeitet. Der BMW M135i xDrive belegt Rang drei. Er ist etwas kleiner als Audi und VW, teurer und nicht sonderlich sparsam. Dafür begeistert er mit seiner tiefen Sitzposition und dem atemberaubend drehfreudigen Reihensechszylinder